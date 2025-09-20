Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Girona

Es la quinta jornada de liga, todavía es pronto para pronosticar el destino de los equipos que militan en la máxima categoría del fútbol español, pero el enfrentamiento de este sábado en Montilivi envía señales de importancia para Girona y Levante. La necesidad de obtener triunfos, pese a que se trate del tramo inicial de la competición, empieza a sobrevolar las mentes de ambos equipos al tener solo un punto en sus respectivos casilleros. En clave Levante, Calero lo sabe y es por ello que mete un once ambicioso, con Roger Brugué entrando en un once con Etta, Carlos Álvarez e Iván Romero y donde Unai Vencedor debuta en el centro del campo.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD