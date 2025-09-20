Portu, sobre el árbitro ante el Levante: "Si digo lo que pienso me..."

El atacante del Girona Cristian Portugués, Portu, afirmó, tras la contundente derrota de este sábado ante el Levante (0-4), que si dice lo que piensa sobre el árbitro, Alejandro Quintero, le caería "más de un partido" de suspensión.

Los jugadores "no podemos hablar ni decir lo que pensamos", añadió. El equipo de Míchel Sánchez, colista de Primera, jugó medio partido con nueve futbolistas por las merecidas expulsiones de Axel Witsel, a la media hora, y Vitor Reis en el minuto 47.

"Cuando decimos algo un poco desmedido te pueden sancionar. Sinceramente prefiero mantener mi opinión para mí y más en caliente. Deberíamos darle una vuelta a que no podamos hablar y decir lo que pensamos", declaró el delantero murciano en declaraciones a DAZN.

Portu también destacó que el Girona no entró mal al partido, pero lamentó que esas dos acciones "puntuales" dejaron a su equipo con nueve jugadores. "Esto es Primera División y si te quedas con dos jugadores menos cualquier equipo te mata", afirmó.