La 'era Etta Eyong' ya está en marcha

El escandaloso rendimiento de Etta Eyong en Primera División está en boca de todos. Da la sensación de que lleva varias temporadas compitiendo entre los mejores del planeta fútbol, pero, regocijándose en el esplendor de su juventud, sus 21 años de edad reflejan una proyección imparable y un futuro prometedor. El ‘21’ del Levante es la sensación de LaLiga después de un inicio de temporada fulgurante. Sus 3 tantos y 3 asistencias a lo largo de cinco partidos (dos pases de gol y una diana antes de cerrar su traspaso desde el Villarreal) provocan que sea, estadísticamente, uno de los mejores generadores de la competición. Hasta que Mbappé anotó el 2-0 ante el Espanyol, el camerunés lideraba el dato, pero, pese a que la aportación del francés de la mano del Real Madrid le superase, los primeros pasos de Etta Eyong en el fútbol profesional pronostican una carrera prestigiosa.

El Levante disfruta de un auténtico diamante en su delantera mientras el resto se frotan los ojos al no dar crédito sobre cómo un jugador de su talla reside en Orriols. Nada es casualidad, más allá de que el club levantinista representa una grandeza inalterable e inédita dentro del ecosistema del balompié. La ‘era Etta Eyong’ arrancó en Montilivi con el Villarreal y tuvo un pico de esplendor, precisamente, en Girona y de la mano del Levante. Sin embargo, la dirección deportiva, antes de que se destapara en Primera con su cabezazo vestido de amarillo en Montilivi y en el minuto 89’, trascendental para que los de Marcelino García Toral, ya llevó varios kilómetros de seguimiento a sus espaldas.

Antes de que Etta debutase en Primera con el Cádiz, correspondiente al partido contra el Alavés del 19 de enero de 2024, la actual secretaría técnica ya empezó a observar al atacante en la temporada 22/23, aunque el foco adquirió un diámetro superior ante la sorpresa que les generó su cambio de posición, pasando de centrocampista a delantero en la 23/24. No obstante, si en territorio andaluz la asistencia a sus partidos fue considerable, la presencia de la dirección deportiva en sus encuentro fue frecuente cuando aterrizó en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para posicionarse como el futuro delantero del Levante, incluso en un escenario bañado en plata, pero, pese a que su irrupción con el primer equipo del Villarreal generó incertidumbre sobre la accesibilidad a sus servicios, la insistencia y el intercambio de mensajes constante con su entorno desatascó su llegada en las últimas horas de la ventana de transferencias.

Gol y asistencia en Girona

Después de un verano muy intenso, donde el Levante se llevó el gato al agua firmando a una de las piezas más cotizadas del mercado a nivel nacional e incluso internacional, Etta Eyong ha caído de pie en el Ciutat de València tras estrenarse con gol en su debut y de contribuir, en la primera victoria de la temporada, abriendo la lata frente al Girona y asistiendo a Iván Romero en el 0-3. Es más, su segunda diana como granota, al ser con la testa, tuvo tintes similares al que anotó como amarillo para catapultar al Villarreal hacia la Champions. Puede dar la sensación de que Montilivi es su estadio talisman, al igual que un Girona al que, en la presente temporada, le ha marcado con dos camisetas, pero la realidad es que Etta Eyong se ha convertido en uno de los hombres del momento y se postula como uno de los delanteros del futuro a nivel mundial. Ya ‘era Etta’ ya está en marcha.