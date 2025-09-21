Nova derrota, enfront de la Real Sociedad
L’equip basc ha desbordat les valencianes des de l’inici. Si contra l’Atlético de Madrid tinguérem cinc minuts de bon joc del Llevant, en Zubieta només n’han estat tres
Josep Carles Laínez
Abans de l’encontre entre la Real Sociedad i el Llevant UD em trobava escrivint la ressenya d’un llibre sobre la cara B del futbol, escoltava el Quartet de corda núm. 3 de Dmitri Xostakóvitx, he abaixat la persiana perquè la llum solar començava a introduir-se de forma insolent per la finestra del meu estudi, i he pensat: “Hui guanyem”. Era una sensació optimista, de vesprada de dissabte, i a més a més feia poques hores que coneíxiem tres noves incorporacions al club. Hmmm… Esta última, ben pensat, no sé si era bona o roïna notícia: són per a reforçar només?, és no dissimular les mancances de l’equip?, es tracta d’una altra classe de moviments que poc aportaran? Així i tot, esta setmana no anàvem a saber-ho.
Sí coneixíem l’alineació del Llevant UD en Zubieta, segons la qual, tot i els canvis, Emily Lima va teixint una seua estructura fixa, amb alternància de Coronado i Tarazona en la porteria, i amb futbolistes que repetixen posició i conformen la continuïtat del conjunt: Alharilla, Eva Alonso, María Gabaldón, Dolores Silva i Érika González. Hui han desaparegut Paulina Ali i Ana Franco, les absències de les quals s’han notat tant per la profunditat de la segona, com per la perillositat amb què aplegava la Real Sociedad, cosa no tan evident en els partits anteriors per la seguretat que mostra la nigeriana. La davantera Zipporah Agama ha tornat a la titularitat, però si no invisible, ha estat completament perduda, encara que d’una rematada de cap seua ha arribat el penal a favor del Llevant i el gol d’Érika; al capdavall, ha complit.
L’equip basc ha desbordat les valencianes des de l’inici. Si contra l’Atlético de Madrid tinguérem cinc minuts de bon joc del Llevant, en Zubieta només n’han estat tres, i això amb tres pilotes bombejades, una cada minut, per part de la Real Sociedad, que pareixia jugar a la contra sense contra. Hi havia un excés de revolucions inicials en les llevantinistes que portava a la manca de precisió, i amb un ritme que accelerava la gespa a causa del plovim, la pluja i l’aiguarrada, per este orde.
Fins al minut 13 no s’han aproximat amb perill les valencianes, amb un xut de Gabaldón que ha eixit a pocs centímetres del travesser de la porteria de Julia Arrula. Volíem pensar en una seguida de rèpliques d’eixe estil que contrarestaren la pressió de les donostiarres, però en el minut 16 arribava un gol olímpic de Nerea Eizagirre amb la presumible col·laboració de Teresa en la línia de porteria; ara bé, eixe còrner procedia d’una penetració d’Edna que ha rebut la passada en una posició més que dubtosa (en fora de joc claríssim per a mi, vaja…).
De qualsevol manera, al Llevant no li ha vingut malament el gol, puix ha reviscolat amb tres aproximacions seguides: l’última ha acabat amb una pilota bombejada a l’àrea per Gabaldón i rematada de cap per Agama que s’ha trobat amb el braç de Moraza. El penal l’ha assenyalat la col·legiada Raquel Suárez després d’una llarga revisió, i la pilota l’ha col·locada Érika a la dreta d’Arrula. Era el minut 27. I amb eixe empat acabava la primera mitat, no sense més ocasions de les basques, amb pujades contínues d’Aiara i Arola, cadascuna per la seua banda, extraordinàries.
La segona part? Una còpia de la primera, amb l’angoixa del pas lentíssim dels minuts, la qual cosa no saps si beneficia o perjudica (bo, a la fi del partit ho saps). Els canvis d’Emily Lima, inapreciables: no s’ha detectat un revulsiu ni una reordenació ofensiva. Si no passem de mig camp juguem de meravella, però no es tracta de quedar-se quetes. Hem vist intents de Rai Carrasco quan podia. No obstant, les jugadores actuaven com desfondades, sense força, ja en l’àrea pròpia, deixant-nos el cor i l’alè entretallat perquè els agrada viure perillosament, eixint amb la pilota des de l’àrea i amb passades horitzontals seguides. Això implica que qualsevol pèrdua, quan no hem arribat a mig camp, suposa un excés de treball en defensa (inesgotable Alharilla), i a més a més si l’esforç es gasta a recuperar les pilotes perdudes en el terreny propi, seran escasses i amb absència de caràcter les aproximacions a l’àrea oposada. Però potser hi ha tant de risc en el camp de les valencianes perquè no hi ha una visió de profunditat. Les jugadores miren cap a l’eternitat de línies blanques i no veuen fileres traçades de companyes, busques del buit, desmarcatges…: ¿i a qui pot anar una passada llarga si no hi ha ningú allà dalt? A les contràries. Pràcticament no existixen tampoc les recuperacions després de pèrdua, ni les triangulacions en camp contrari perquè s’ha esvanit la jugada abans de nàixer. El centre del camp en pla ofensiu és inexistent, i només es provaven les bandes, i sobretot l’esquerra, en la qual Sintia Cabezas, qui ha eixit de titular hui, ha tingut ràbia però no encert.
En el minut 65, la Real Sociedad havia xutat 13 vegades enfront de 4 del Llevant, i Laura Coronado es multiplicava quan les basques, sense gran velocitat ni joc centrat, arribaven sense problemes a causar situacions d’alt perill. Ja en el minut 60 se’ls ha anul·lat un gol per falta a la portera llevantinista, però en el 81 Nerea Eizagirre ha fet el doblet, fora de marca, d’un rebuig de Coronado amb el puny que ha quedat curt en demesia. Un xut al pal de Guridi en el minut 95 podria haver sigut el 3-1. Sort.
Al remat, el meu pressentiment del prepartit s’ha tornat miratge. D’endevinador o fetiller no m’atreviré a guanyar-me la vida… Ara bé, d’allò que no hem estat tan lluny és d’empatar. Ens ho mereixíem? M’és indiferent. Les victòries són gols en les xàrcies, no domini ni millor joc. I un punt hui era mel. Dolores Silva, en el minut 97, en una pilota que li ha arribat, d’un centre d’Érika, dins de l’àrea, disposant de tot el temps, la tranquil·litat, l’espai i sense cap jugadora de la Real Sociedad pressionant-la, ha disparat fora (però fora fora) davant la incredulitat de les pròpies i l’alleujament de les locals. Era un xut de gol per a obtindre un punt bàsic que ens hauria tret de l’última posició, cosa que, psicològicament, almenys seria agradable per a l’autoestima. Eixes errades, igual com les defensives o centrals de tanta abundància, poden costar molt cares. Era un punt, sí, i a més a més contra el momentani líder.
El Llevant UD no juga per a estar en Europa, ho sabem; ni tampoc per a estar entre els huit primers classificats, ho acceptem. Per a què juga? S’acaba l’optimisme. Però jo no seguiré escoltant ara Xostakóvitx o em pegarà el baixó…
