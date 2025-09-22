Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calero habla de Mbappé, Vinicius y Carvajal

El técnico del Levante UD coincidió con el lateral derecho blanco en las categorías inferiores del Real Madrid

CALERO EN SALA DE PRENSA

CALERO EN SALA DE PRENSA / SD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El técnico del Levante UD ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Real Madrid de este martes en el Ciutat de Valencia. Julián Calero ha hablado de tres futbolistas del equipo blanco como Mbappé, Vinicius y Carvajal. Estas fueron sus palabras:

Carvajal

Ya hace muchos años, en aquella época estaba Nacho, Cheryshev, Marcos Alonso, Lucas Pérez, Carvajal.. Todos esos jugadores pasaron por mis manos allí. Tengo muy buenos recuerdos, fueron tres años inolvidables en el Real Madrid y de Carvajal tengo unos recuerdos increíbles. Él era juvenil B cuando yo estaba en el Juvenil A, pero ya era parecidídimo a lo que es hoy en día por su forma de competir. Eso le ha llevado a ser uno de los mejores laterales de la historia de España. Me alegro mucho, porque se lo ha ganado.

Calero analiza el partido ante el Real Madrid, ¿Cómo hay que defender?

Calero analiza el partido ante el Real Madrid, ¿Cómo hay que defender?

Rafa Esteve

Mbappé

Mbappé es un extraordinario jugador. Es un rival de los mejores a los que te puedes enfrentar. Necesitas ayudas y estar muy atento. Te juntas con Valverde, Brahim, Vinicius, Mastantuono... Lo que sé es que vamos a jugar once contra once. Podemos competir contra cualquiera.

"Vamos a encarar el partido con mucha ilusión y ganas y ver hasta dónde nos llega a competir contra este transatlántico que es el Real Madrid"

"Vamos a encarar el partido con mucha ilusión y ganas y ver hasta dónde nos llega a competir contra este transatlántico que es el Real Madrid"

Rafa Esteve

Vinicius

Estas preguntas son para Xabi. Es el que tiene el manejo de su plantilla. Le va a sacar mucho rendimiento pero el entorno no sabe moverse en diferentes situaciones. Es de los mejor del mundo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents