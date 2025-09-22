Calero habla de Mbappé, Vinicius y Carvajal
El técnico del Levante UD coincidió con el lateral derecho blanco en las categorías inferiores del Real Madrid
El técnico del Levante UD ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Real Madrid de este martes en el Ciutat de Valencia. Julián Calero ha hablado de tres futbolistas del equipo blanco como Mbappé, Vinicius y Carvajal. Estas fueron sus palabras:
Carvajal
Ya hace muchos años, en aquella época estaba Nacho, Cheryshev, Marcos Alonso, Lucas Pérez, Carvajal.. Todos esos jugadores pasaron por mis manos allí. Tengo muy buenos recuerdos, fueron tres años inolvidables en el Real Madrid y de Carvajal tengo unos recuerdos increíbles. Él era juvenil B cuando yo estaba en el Juvenil A, pero ya era parecidídimo a lo que es hoy en día por su forma de competir. Eso le ha llevado a ser uno de los mejores laterales de la historia de España. Me alegro mucho, porque se lo ha ganado.
Mbappé
Mbappé es un extraordinario jugador. Es un rival de los mejores a los que te puedes enfrentar. Necesitas ayudas y estar muy atento. Te juntas con Valverde, Brahim, Vinicius, Mastantuono... Lo que sé es que vamos a jugar once contra once. Podemos competir contra cualquiera.
Vinicius
Estas preguntas son para Xabi. Es el que tiene el manejo de su plantilla. Le va a sacar mucho rendimiento pero el entorno no sabe moverse en diferentes situaciones. Es de los mejor del mundo.
