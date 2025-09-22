"Me niego a ser el pequeñito por jugar contra el Madrid"

Estado anímico y Etta Eyong

No nos ha dado tiempo de disfrutar nada. Con dos días no hay mucho tiempo. Hay que valorar lo que tenemos nosotros. Un jugador de ellos hacemos maravillas pero esta es la realdad y lo bonito del fútbol. Tenemos un nivel en nuestros jugadores donde muchos están debutando. Lo que mejor tienen nuestros jugadores es calidad y hambre. Los valoro como los tengo que valorar y van a pelear hasta el final. Estamos hechos para salvar la categoría. No vamos a elegir contra quién podemos sumar. Hay que aprovechar el poco porcentaje de posibilidad. En el fútbol pasan cosas y te puede beneficiar.