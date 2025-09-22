Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Me niego a ser el pequeñito por jugar contra el Madrid"

Julián Calero lo tiene claro pese al potencial de su próximo rival: "jugaremos once contra once"

El técnico reconoce que "es bonito para todos, pero no queremos verlo como un premio. Nos lo hemos ganado"

Los granotas irán a competirle a los de Xabi Alonso tras sentir que la victoria contra el Girona ha reforzado anímicamente al equipo

PHOTO 2025 09 22 10 47 13

PHOTO 2025 09 22 10 47 13 / Fernando Bustamante

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Julián Calero habla ante los medios en la previa del duelo del Ciutat ante el Real Madrid.

Directo | Rueda de prensa de Calero previa al Real Madrid

