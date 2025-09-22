En Directo
"Me niego a ser el pequeñito por jugar contra el Madrid"
Julián Calero lo tiene claro pese al potencial de su próximo rival: "jugaremos once contra once"
El técnico reconoce que "es bonito para todos, pero no queremos verlo como un premio. Nos lo hemos ganado"
Los granotas irán a competirle a los de Xabi Alonso tras sentir que la victoria contra el Girona ha reforzado anímicamente al equipo
Julián Calero habla ante los medios en la previa del duelo del Ciutat ante el Real Madrid.
Directo | Rueda de prensa de Calero previa al Real Madrid
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el Madrid.
Individualidades
Mbappé es un extraordinario jugador. Es un rival de los mejores a los que te puedes enfrentar. Necesitas ayudas y estar muy atento. Te juntas con Valverde, Brahim, Vinicius, Mastantuono... Lo que sé es que vamos a jugar once contra once. Podemos competir contra cualquiera.
Efectividad de cara a portería
Igual que vienen rachas donde esos datos se van al traste el equipo ahora está atacando bien. La sensación que tengo es que tengo jugadores con cercanía de cara a gol. Llevamos demasiados goles en contra pero también a favor. Sabemos que somos capaces pero quiero ser equilibrado.
Reto de analizar a un grande
Son los equipos que más se ven. Conocemos todos a los jugadores pero no te metes en las estructuras. Tiene automatismos del juego muy importantes. Es interesante analizarles, pero las individualidades las rompen. El balón corre más que ningún jugador. Me entretiene mucho haber analizado al Madrid pero hemos tenido que meter un vídeo corto porque sabemos quién es cada uno.
Manu Sánchez y Toljan
Están muy bien. En los carriles son los que más kilómetros tienen a las espaldas. Por detrás aprietan y mucho Pampín y Víctor García. Me permite tener recambios que nos den aire. Están haciendo un gran trabajo. Jeremy se está adaptando muy bien y la gente que lo vive. Manu vino jugando muchos minutos y decide venir aquí.
Pálpito de Calero de cara al Madrid
Tengo el pálpito de que vamos a competir. Soy cabezón y peleón. Vamos a intentarlo. Esa es la filosofía de mis jugadores. Competiremos con toda el alma.
Estado anímico y Etta Eyong
No nos ha dado tiempo de disfrutar nada. Con dos días no hay mucho tiempo. Hay que valorar lo que tenemos nosotros. Un jugador de ellos hacemos maravillas pero esta es la realdad y lo bonito del fútbol. Tenemos un nivel en nuestros jugadores donde muchos están debutando. Lo que mejor tienen nuestros jugadores es calidad y hambre. Los valoro como los tengo que valorar y van a pelear hasta el final. Estamos hechos para salvar la categoría. No vamos a elegir contra quién podemos sumar. Hay que aprovechar el poco porcentaje de posibilidad. En el fútbol pasan cosas y te puede beneficiar.
Partido desde el apartado físico
Evidentemente todos hemos cogido más ritmo, con o sin balón, pero el Madrid nos va a llevar al límite. Mi equipo está preparado para competir. Ahora son 5 cambios y puedes cambiar el 50 por cien del equipo y puedes oxigenar y por dentro no podíamos. La mala noticia es que el Madrid también lo tiene. Tiene tantas alternativas y Xabi le ha dado cosas diferentes y muy interesantes.
Premio de jugar ante el Madrid y cómo hacerle daño
Me niego a ser el pequeñito que jugar contra un grande. Vamos a competir el partido lo mejor posible. Es bonito para todos, pero no queremos ver las cosas como un premio. Nos hemos merecido estar aquí. Es un peso pesado pero hay que mirarle a los ojos. Lo vamos a intentar con la mejor de las intenciones.
Vinicius
Estas preguntas son para Xabi. Es el que tiene el manejo de su plantilla. Le va a sacar mucho rendimiento pero el entorno no sabe moverse en diferentes situaciones. Es de los mejor del mundo.
- Comunicado oficial: El Valencia ficha a un portero
- DIRECTO | El Valencia pierde dos puntos en el último segundo
- Alineaciones oficiales del Espanyol - Valencia
- Una reacción que genera puntos y siembra dudas
- Justin Kluivert bate un récord del mundo y recibe el premio Guiness
- Buena noticia de última hora para Corberán antes de viajar a Cornellà
- Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán
- Elgezabal denuncia otra actitud lamentable de Vinícius