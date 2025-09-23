Demasiado Madrid para un Levante tan inocente

El relato de un Ciutat de València molesto para los mejores equipos del mundo, capaz de crear una atmosfera de tal grandeza que sufraga un Levante incontestable, seguirá latente siempre que el club habite en la máxima categoría. Se ganó su condición a pulso, después de una travesía por Primera División donde protagonizó noches para el recuerdo y llegó a dejar boquiabierto al universo del fútbol, demostrando que, a pesar de las dificultades que se presenten, nada es imposible. Y más, en un deporte tan caprichoso como el del balompié. Es, de hecho, el mayor valor que tiene el mundo del fútbol: su capacidad para sorprender cuando nadie se lo espera. Sin embargo, cuando desaparece, frustra a los equipos que sueñan con tumbar a los gigantes. Le sucedió al Levante, cuyo enfrentamiento contra el Madrid lo afrontó no solo desde el convencimiento, sino también desde la confianza provocada por su importantísimo triunfo contra el Girona, de que podía ganar para mantener su tendencia al alza y regalar una noche inolvidable para el recuerdo. No obstante, el vendaval de un cuadro de Xabi Alonso que ha arrancado la temporada arrasando allá por donde pasa, arrolló a un Levante que, a pesar de la goleada y de la frustración que provoca una derrota que, por mucho que sea el Madrid, no deja de doler, perdió (1-4) sin tirar la toalla en ningún momento y conservando un orgullo que, por momentos, se vio pisoteado. Pese a ello, Orriols reconoció el esfuerzo, la entrega y el sacrificio dentro de una plantilla a la que no le debe debilitar el resbalón. Es camino es el correcto. No queda otra que seguir avanzando.

Se habló mucho, durante la previa del encuentro, de un careo entre David y Goliat, de que al Levante no había que tratarlo como el pequeñito ni desde una actitud condescendiente. Motivos había para mirarle a los ojos al todopoderoso Real Madrid, cuyo techo se mostró indetectable ante su pleno de triunfos en LaLiga EA Sports, pero que fue consciente de que, en Orriols, prácticamente todos los grandes sufren. Como mínimo, pasan apuros. Por momentos, el Levante se vio capacitado de hacer daño a los de Xabi Alonso, sumergiéndose en los primeros compases del encuentro con el convencimiento de provocar temblores en su contrincante. No transcurrieron ni tres minutos cuando Iván Romero, aprovechando un pase atrás de Unai Vencedor, se quedó a pocos centímetros de embocar al fondo de las mallas el primero del partido. De hecho, la adrenalina granota fue en aumento cuando, poco después, Dela remató con la cabeza un centro del ‘12’ desde la esquina que, nuevamente, se marchó fuera por poco. Existió aroma de duelo grande en el Ciutat de València, de noche inolvidable bajo el tejido de una noche que auguraba multitud de alegrías, pero el Real Madrid, desengrasando poco a poco su maquinaria, fue encontrando su capacidad para ser diferencial, a través de sus individualidades, y limitó el entusiasmo de los levantinistas intimidando, sobre todo, mediante un Mbappé y un Mastantuoso que desequilibraron el bloque de los locales.

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid / AP

Para ‘rascarle’ al Madrid hace falta no solo dar más del cien por cien, sino también ser eficaz y, por qué no, que los blancos no anden precisos. El Levante, es más, se hizo fuerte en defensa y Mathew Ryan, con solventes intervenciones, sostuvo a los suyos. Le sacó una acción peligrosa a Vinicius con una magnífica estirada, cuyo rechace se topó en el larguero tras caer en las botas de Mastantuono, y realizó una doble intervención, primero, a un disparo potente y desde fuera de Valverde y, después, al ‘7’ madridista. No obstante, durante el tramo de encuentro de mayor sufrimiento, donde las imprecisiones en ataque evaporaban los síntomas de amenaza, el conjunto dirigido por Julián Calero se pegó un tiro en el pie. Entró en un bucle de esféricos recuperados que fueron perdidos casi al instante. Y, de querer desatascar su salida y la presión del adversario, la acabó pagando cuando una recuperación terminó en las botas de un Vinícius que, con un golpeo de exterior, la puso en el ángulo en el 28’. Sumado a un Díaz de Mera cuyo criterio estuvo muy alejado de la imparcialidad, al Levante se le puso el desafío de tumbar al Real Madrid muy cuesta arriba. Más si cabe cuando, diez minutos después, un saque de esquina más ejecutado por el Levante se transformó en un contragolpe del combinado de Xabi Alonso, trazado mediante picos de velocidad muy elevados, que acabó en las botas de un Mastantuono que, solo frente a Ryan, la mandó a guardar.

El 0-2 dejó helado al coliseo de Orriols, que se temió la volatilización de una noche para la historia y, por consiguiente, el peor de los desenlaces. El descanso se convirtió en un alivio para la parroquia granota, pero la reanudación revitalizó a un Levante que no quiso perderle la cara al partido. Se mostró con el orgullo intacto, por mucho que el Madrid no transmitiese la sensación de que levantaría el pie del acelerador, y consiguió recortar diferencias para estallar los decibelios del Ciutat. Un disparo de Iván Romero fue interceptado por Huijsen, pero su desvío a un Courtois que fue incapaz de detener la embestida de Etta Eyong, quien entró en área pequeña sin negociar esfuerzos para, en boca de gol, cabecear el primer tanto para los levantinistas. Tercer gol para el camerunés en tres partidos. La definición por excelencia de caer de pie, independientemente de que sus cualidades proyecten a un delantero de mucho futuro. La ilusión por desestabilizar el poderío del Madrid. No obstante, el atisbo de epicidad fue fulminado cuando, en el 64’, Mbappé fue derribado por Elgezabal dentro del área y transformó, de panenka, el penalti. No le dio ni tiempo al Levante de asimilarlo. Solo dos minutos después, el ‘10’ madridista, quien aparenta pretender desquitarse de una primera temporada en el Santiago Bernabéu alejado de las expectativas, arrollando y pulverizando registros, regateó a Mathey Ryan para poner el cuarto en el luminoso. Fue el preciso instante en el que la reacción del Levante quedó en vano, afrontando el tiempo restante con la intención de preservar su dignidad a costa de un Madrid que apenas disminuyó su potencial.