Horario y dónde ver el Levante-Real Madrid

Llega al Ciutat de València el Real Madrid líder de LaLiga impulsado por Kylian Mbappe pero empañado por el enfado del brasileño Vinícius por sus idas y venidas al banquillo, un río revuelto en el que quiere pescar un Levante UD tras lograr su primera victoria de la temporada de la mano de Etta Eyong y Carlos Álvarez ante el Girona el pasado sábado. La cita para este encuentro es este martes a las 21:30 horas.

El conjunto de Calero firmó en Girona el pasado sábado su primer triunfo del curso. Un 0-4 redondo en el que brillaron Álvarez y Eyong y en el que, por fin, el conjunto de Julián Calero pudo mostrar su mejor versión y presentarse al resto de equipos de Primera. Eso, y el gran partido, realizado ante el Barça, también en el Ciutat, animan a no sentirse pequeño al conjunto granota. Los tres puntos conseguidos en Montilivi elevan su nivel de confianza y su seguridad dentro de su escalada hacia la permanencia, demostrándoles que lo curtido y logrado en Segunda División es aplicable a una categoría en la que, también, tiene capacidad para ganarle a cualquiera.

Dónde ver el partido

El enfrentamiento entre el Levante y el Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110). También puedes seguir los comentarios del ecnuentro en la web de SUPER.