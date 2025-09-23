Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Real Madrid
Calero hace tres cambios con respecto al equipo que ganó en Girona y mete músculo en el centro del campo
València
El Levante recibe al Madrid convencido de que puede ser una gran noche en Orriols. Calero lo presiente y pone una alineación alejada de facetas defensivas, poniendo piernas en la medular y realizando cambios con respecto a la victoria frente al Girona. La más novedosa, en el lateral izquierdo, con Diego Pampín saliendo de titular en detrimento de Manu Sánchez, junto a un Dela que sale de titular después de dos titularidades consecutivas de Matías Moreno. Además, el centro del campo tiene variaciones, manteniéndose en el once Unai Vencedor y entrando nuevamente Ander Olasagasti.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD:
Ryan; Jeremy Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Oriol Rey, Olasagasti, Unai Vencedor; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Justin Kluivert bate un récord del mundo y recibe el premio Guiness
- Alineaciones probables del Espanyol - Valencia
- Buena noticia de última hora para Corberán antes de viajar a Cornellà
- Corberán tiene una duda de última hora para el Espanyol-Valencia
- Bordalás: 'Lo dicho por Ferran es una falta de respeto
- Los planes del Valencia Basket con Leo Fiebich tras su adiós a la WNBA
- Directo | Corberán habla del Girona
- Tremendo dardo de Manolo González al Barça con el Valencia de por medio