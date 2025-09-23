En Directo
"¿Algo positivo? Nos hemos quitado al Madrid y al Barça y les hemos competido"
Julián Calero quiere que la abultada derrota ante los blancos no merme la confianza del equipo, consciente de que los madridistas han sido imparables: "corriendo y al espacio es como nos ha hecho daño por dentro. Hacen todo a una velocidad muy grande"
Finaliza la rueda de prensa de Calero.
Motivos de la derrota
El primero es un fallo en balón y falta de contundencia. Quería ir 0-1 al descanso y hablé de meter calma, pero te meten dos goles corriendo y los espacios es lo que nos ha hecho daño por dentro. Hacen todo a una velocidad muy grande.
Orgullo del aficionado
No hay nada mejor que saber que los jugadores se lo están dejando todo. En eso necesitas acierto y ese punto de seguridad. Lo ganamos en Girona y hoy no lo hemos perdido. Los goles son de mucha calidad individual.
Autopista en primera parte
Cusndo un rival tiene tanta capacidad de atracción, si tiras de la manta el otro sector se te desarropa. Tienen tanta capacidad que es complicado. Es nuestro alma tenemos que sacarle rendimiento. Tenemos que mejorar en el orden. Nos generaban problemas por las dos bandas.
Dela
Le había quitado del equipo pero no había hecho nada para ello. Matías nos da centímetros y con Dela otras. Ha hecho un buen trabajo, en general no ha hecho el equipo un mal trabajo pese al 1-4.
Etta Eyong
Está bie, pero puede darnos más. Nos da presencia, ha marcado tres pero puede dar más cuando entienda lo que pueda aportar al juego.
No se han ido cabizbajos
Hay que limpiar el parabrisa y quitárselo del medio. Hemos intentado comprar el boleto pero no hemos podido ganarles. Hay que limpiar, recuperar fuerzas y competir bien. No les he visto cabizbajos. Hay que ir a Getafe con la mejor sensación posible.
Manu Sánchez suplencia
Darle un poco de descanso, venía dando muchos minutos. Quería meter a Víctor, pero por la situación que se dio me generó buena iniciativa quitar a la gente de arriba. Son los que más carga tienen de minutos. Pampín estaba trabajando bien.
Cosas positivas
Hemos empezado bastante bien la segunda parte y pensé que si no teníamos pérdidas que les transitaran íbamos a tener opciones. El penalti ha sido definitivo. Cosa positiva? Nos hemos quitado al Madrid y al Barça. Les hemos hecho dificultades. Empieza una competición que es la nuestra.
¿Demasiado valientes?
Somos un equipo valiente. No tengo un equipo para hacer otra cosas. En un bloque bajo no defendemos bien porque el alma de mis jugadores es ese. No hay que perder la identidad pese al rival. Nos han hecho mucho daño en transición. Son rápidos y precisos. Pasamos págimas. No era nuestra liga pero queríamos ganar.
