"¿Algo positivo? Nos hemos quitado al Madrid y al Barça y les hemos competido"

Julián Calero quiere que la abultada derrota ante los blancos no merme la confianza del equipo, consciente de que los madridistas han sido imparables: "corriendo y al espacio es como nos ha hecho daño por dentro. Hacen todo a una velocidad muy grande"

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid / AP

Rafa Esteve

