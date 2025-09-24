Etta Eyong, primer levantinista en marcar en sus tres primeros partidos en Primera
El delantero camerunés, de 21 años, marcó frente al Real Madrid y ya había marcado en su estreno ante el Betis y también en el siguiente partido, frente al Girona en Montilivi
EFE
El delantero camerunés Etta Eyong se ha convertido en el primer jugador del Levante que en Primera División marca en sus primeros tres partidos como levantinista. Eyong anotó el 1-2 del Levante en la derrota final por 1-4 ante el Real Madrid en el encuentro disputado este martes en el Ciutat de València.
El delantero camerunés, de 21 años, ya había marcado en su estreno como jugador del Levante ante el Betis y también en el siguiente partido, frente al Girona en Montilivi el pasado sábado. Etta Eyong, firmado por el Levante procedente del Villarreal en el último día del mercado de fichajes, ya es junto a Iván Romero el máximo goleador del Levante en este arranque de curso.
El atacante africano, además, había marcado también con el Villarreal en la primera jornada del curso y en total lleva tres asistencias de gol.
