Calero alcanzará en Getafe los cincuenta partidos con el Levante
El técnico presenta un balance de veintitrés victorias, catorce empates y doce derrotas en el banquillo granota
EFE
Julián Calero alcanzará este sábado en Getafe los cincuenta partidos oficiales al frente del Levante, club que dirige desde verano de 2024. En estos 49 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, Calero presenta un balance de veintitrés victorias, catorce empates y doce derrotas. El choque más importante fue el dirigido el pasado 25 de mayo en El Plantío de Burgos, donde se impuso por 2-3 y selló el ascenso a Primera División.
El preparador, de 54 años, debutó con el Levante el 18 de agosto de 2024 con una victoria ante el Sporting en Gijón y su último partido fue el del pasado martes ante el Real Madrid, que se saldó con una derrota en casa por 1-4.
Debutante este curso en Primera División, Calero tiene por delante el objetivo de salvar al Levante y mantenerlo un año más en la máxima categoría del fútbol español.
Trayectoria
Al Levante llegó procedente del FC Cartagena, al que se incorporó con la temporada 23-24 ya comenzada y logró salvarlo del descenso a Primera RFEF. Calero se estrenó en Segunda en el curso 21-22 con el Burgos, al que había llegado la temporada anterior, y permaneció allí hasta 2023.
El madrileño empezó su carrera cerca de casa y entrenó, entre otros, al Navalcarnero o al Rayo de Majadahonda. Antes de arrancar su etapa como técnico principal, Calero dirigió entre 2006 y 2008 al juvenil del Real Madrid y también fue asistente, entre otros, de Julen Lopetegui en el Oporto de Portugal y de Fernando Hierro en la selección española y en el Real Oviedo.
- Una reacción que genera puntos y siembra dudas
- Elgezabal denuncia otra actitud lamentable de Vinícius
- Sadiq vuelve a jugar
- Comunicado oficial: El Valencia ficha a un portero
- El Valencia vuelve al trabajo con dos jugadores con molestias
- Espectacular parada de Mamardashvili en su primer partido oficial con el Liverpool
- Estas son las notas del Valencia ante el Espanyol
- Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán