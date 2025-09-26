Calero zanja la polémica de Vinícius con Elgezabal: "Queremos estar centrados en nosotros"

El partido que enfrentó a Levante UD y Real Madrid quedó empañado con la provocación de Vinícius a Unai Elgezabal, quien menospreció al capitán con gestos despectivos después de su penalti sobre Mbappé y demostró la impunidad del brasileño allá por donde pasa. El ‘5’, pese a su talante a lo largo de su intervención en zona mixta, fue víctima del circo mediático que gira alrededor del ‘7’ blanco tras unas declaraciones en las que dejó claro cuál es la forma de comportarse de, teóricamente, uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, Calero, cuestionado en rueda de prensa, no quiso darle más bombo al asunto. Defiende a su 'mariscal' y mantiene la postura de que su centro de atención debe de estar en el partido ante el Getafe.

Calero, tajante

“Unai lo dejó muy claro: no va a hablar de eso porque es hacer protagonistas a cosas que no queremos hacer protagonistas. Estamos tranquilos, sabemos cómo nos comportamos nosotros. Mi responsabilidad es que mis futbolistas se comporten como futbolistas y como personas. Reaccionen bien, seamos un equipo competitivo, con unos jugadores que entiendan las circunstancias del juego. Esa es mi obligación. Por lo tanto, hablé con Unai y le restamos todo el mediatismo y queremos estar centrados en nosotros y en mañana, que es lo que realmente me preocupa. Los demás que se preocupen de su casita. De barrer cada uno su parcelita. Yo intento barrer la mía. Como me meta a barrer la del vecino, lo mismo me da un escobazo”, dijo en rueda de prensa.