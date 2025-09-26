"Tenemos que hacer las cosas bien porque, si no, el Getafe te castiga"

Renovación de Calero

Ni siquiera lo he pensado. Pienso poco en mí. Soy un poco pardillo. Pienso en cómo hacer las cosas y de que el equipo compita bien. Yo siempre respeto las decisiones con firmeza. A día de hoy, lo último que pienso es en mi renovación. Si ganas partidos estarás más cerca. Y si no... Me preocupo por que mi equipo haga muchos puntos. Estoy muy feliz, me siento valorado y respetado por mi gente. Esa es la realidad.