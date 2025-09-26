En Directo
"Tenemos que hacer las cosas bien porque, si no, el Getafe te castiga"
El técnico del Levante analiza la última hora del equipo y del cuadro de Bordalás
El Levante UD quiere volver a la senda de la victoria ante el Getafe CF después de perder en el Ciutat la pasada jornada ante el Real Madrid (1-4). Las intenciones de los valencianos pasan por recuperar la buena imagen que ofrecieron ante el Girona y hacer lo propio ante el cuadro de Bordalás. A partir de las 12 arranca la rueda de prensa Julián Calero.
Directo | Calero habla del Getafe - Levante
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el Getafe.
Trabajar la picaresca contra el Getafe
Hemos hecho trabajo pensando en nosotros y viendo cómo ayudar a mis jugadores. Que sigan mentalizados y seguros. Estamos fuera de descenso y eso quiere decir que va a ser duro. Tenemos que saber leer y saber dónde meterle el diente. Tenemos que ir con paciencia y pensar en el plan de partido para saber cómo competirle.
Rotaciones
Hay que valorarlo muy bien, pero no me vuelvo loco con los cambios. No creo en los cambios a gran escala. Tienes que tener un ritmo y valorar. No hay que rotar por rotar, sino, si lo necesita el equipo, refrescar.
Renovación de Calero
Ni siquiera lo he pensado. Pienso poco en mí. Soy un poco pardillo. Pienso en cómo hacer las cosas y de que el equipo compita bien. Yo siempre respeto las decisiones con firmeza. A día de hoy, lo último que pienso es en mi renovación. Si ganas partidos estarás más cerca. Y si no... Me preocupo por que mi equipo haga muchos puntos. Estoy muy feliz, me siento valorado y respetado por mi gente. Esa es la realidad.
Pablo Martínez
Entra dentro de la dinámica de jugadores que están compitiendo y él tiene muchos minutos. Es un jugador que nos aporta piernas, dinamismo y que puede jugar por fuera y por dentro. Tengo 25 jugadores. Hay que manejar la situación.
Cómo hacerle daño al Getafe
Se generan estereotipos y cuando se te ponen un estilo. Hagan lo que hagan no me lo quito. Sé cuál es mi alma de entrenador. Ojalá tener los puntos del Getafe. Hay que adaptarse al rival, puede jugar por dentro, por fuera tiene mucha área, tiene mucho balón parado... No es sencillo, lo hacen muy bien. Hay que ver si somos capaces de generarles dificultades, sobre todo, por dentro. Defienden ordenados y son agresivos. Si competimos estamos en disposición de pelearles los puntos.
Getafe de currantes
Hay que tener respeto por todas las formas de jugar. En España no se tiene esa mentalidad. Cualquier circunstancias es buena. El Getafe no tiene que justificar nada de lo que hace. Mantiene sus objetivos ahí. He visto muchas veces al Getafe y a la gente no la veo descontenta. Hay herramientas para todo.
Disponibilidad de los jugadores
Kervin tuvo molestias en el rotuliano. Unas molestias vienen derivadas de otras, pero está bien y entre los convocados. Hay que valorar cuándo darle minutos. Es un '6' y me parecen muy importantes con lo que tenemos hacia arriba.
Cómo se le compite al Getafe
El Getafe lo que hace es sacar puntos y competir bien. Llevamos muchas temporadas consecutivas en Primera y es un ejemplo de cómo sostenerse. No hay que perder la identidad en lo que sabemos hacer. Hay una parte adaptativa en todos los partidos, sobre lo que proponen y cómo lo contrastamos. Independientemente de las circunstancias. Getafe es muy competitivo y muy duro. Tenemos que hacer cosas bien porque, si no, el Getafe te castiga. Máximo respeto.
Limpiar cabeza
Ha sido una minisemana de dos días y gran parte del tiro ha ido a que el partido contra el Madrid no era la realidad. Queríamos competir, pero hay que mentalizar al equipo. Si no avanzas te comen. Ánimo al máximo, recomponer ideas y tirar hacia adelante.
