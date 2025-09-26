Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Tenemos que hacer las cosas bien porque, si no, el Getafe te castiga"

El técnico del Levante analiza la última hora del equipo y del cuadro de Bordalás

Rueda de prensa de Calero previa al Getafe - Levante / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante UD quiere volver a la senda de la victoria ante el Getafe CF después de perder en el Ciutat la pasada jornada ante el Real Madrid (1-4). Las intenciones de los valencianos pasan por recuperar la buena imagen que ofrecieron ante el Girona y hacer lo propio ante el cuadro de Bordalás. A partir de las 12 arranca la rueda de prensa Julián Calero.

Directo | Calero habla del Getafe - Levante

