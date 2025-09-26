Directo | Calero habla del Getafe - Levante

Cómo se le compite al Getafe

El Getafe lo que hace es sacar puntos y competir bien. Llevamos muchas temporadas consecutivas en Primera y es un ejemplo de cómo sostenerse. No hay que perder la identidad en lo que sabemos hacer. Hay una parte adaptativa en todos los partidos, sobre lo que proponen y cómo lo contrastamos. Independientemente de las circunstancias. Getafe es muy competitivo y muy duro. Tenemos que hacer cosas bien porque, si no, el Getafe te castiga. Máximo respeto.