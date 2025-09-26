Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Calero habla del Getafe - Levante

El técnico del Levante analiza la última hora del equipo y del cuadro de Bordalás

Rueda de prensa de Calero previa al Getafe - Levante

Rueda de prensa de Calero previa al Getafe - Levante / LUD

Rafa Esteve

El Levante UD quiere volver a la senda de la victoria ante el Getafe CF después de perder en el Ciutat la pasada jornada ante el Real Madrid (1-4). Las intenciones de los valencianos pasan por recuperar la buena imagen que ofrecieron ante el Girona y hacer lo propio ante el cuadro de Bordalás. A partir de las 12 arranca la rueda de prensa Julián Calero.

