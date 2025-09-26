El parabrisas se limpia en el Coliseum

El Ciutat de València respira tranquilo después de que el vendaval haya pasado sin apenas consecuencias. Es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando finalizó el encuentro contra el Real Madrid. Se le quiso jugar de tú a tú, plantarle cara sin perder la identidad que le llevó a subir a la élite del fútbol español, pero la derrota frente a los blancos no debe alterar la realidad que se vive en Orriols. Ya lo dijo Calero tras caer ante el Madrid: "Vamos a limpiar el parabrisas y quitárnoslo del medio. Otras derrotas nos han pesado más. No he visto a los chicos cabizbajos. Hay que ir a Getafe con el recuerdo de Girona". Es lo que busca el Levante con vistas a su visita al Coliseum Alfonso Pérez: no desviarse ni del camino ni de lo sembrado en Montilivi, donde el equipo logró la primera victoria de la temporada.

Apenas han pasado tres días desde el mazazo frente al Real Madrid pero no hay tiempo que perder en Orriols. LaLiga, cuya vorágine es incansable, no da apenas margen para asimilar los golpes. La búsqueda de soluciones se agiliza en el momento en el que habitas con los mejores. Es el privilegio de residir en la categoría de oro del fútbol español, por mucho que, en ocasiones, genere dolores de cabeza el desafío de la permanencia. A pesar de ello, el Levante navega con la sensación de que va por buen camino tras mostrar brotes verdes ante el Betis y romper el cascarón de los triunfos ante el Girona, sin pasar por alto el batacazo contra el Madrid, pero conscientes de que no hay que lamerse las heridas provocadas por el 1-4.

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid / AP

Lo bueno del fútbol es que, cuando más lo necesitas, antes encuentras una oportunidad para resarcirte. La tienen los levantinistas frente al Getafe sin saber si es el rival idóneo para hacerlo, ya que el conjunto de Bordalás marca tendencia siempre que entra en acción y, sobre todo, por tener en la séptima jornada de campeonato una puntuación sobre la que transmitir tranquilidad. Sobre todo, impulsados por la presencia de un Christantus Uche que, hasta que se marchó al Crystal Palace en las últimas horas de mercado, marcó diferencias en tres cuartos de campo. Sin embargo, en sus cuatro últimos encuentros, solo han ganado un partido. Quién sabe si es el momento idóneo para visitar a un rival caracterizado por ser incómodo.

Análisis del Getafe

Sin embargo, Calero, que tendrá a todos disponibles después de que las molestias de Arriaga en el rotuliano de su rodilla izquierda se quedaran en un susto, escapa del retalo establecido sobre el Getafe de Bordalás. “Yo creo que hay que tener respeto por todas las formas de jugar. Y hay quien no respeta. En España gusta una manera de jugar al fútbol, y la mayoría de los equipos intenta llevarla a cabo. Es un fútbol ofensivo, de atracción, combinativo... pero no todo el mundo tiene que jugar así y además es muy válido. Cualquier circunstancia es buena mientras te dé resultado. El Getafe no tiene que justificar nada ante nadie. Lo hace muy bien, saca muchos puntos, mantiene sus objetivos…”, dijo Calero de cara a un partido que prevé “complicado porque defienden ordenados y agresivos. Espero un partido difícil, competitivo y con alternativas. Lo que creo es que los dos vamos a estar en disposición. Si estamos bien les podemos pelear los puntos”.