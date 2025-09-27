Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

"Cada punto del Levante es un trabajo brutal"

Calero reconoce que a un empate a domicilio "nunca" le dice que "no" pese a que se marchó "con la sensación de haber podido conseguir ganar". "Sumar en Primera y fuera de casa es muy difícil"

Julián Calero en el Coliseum

Julián Calero en el Coliseum / EFE

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents