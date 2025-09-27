Sensaciones del empate

Sensación de que hemos sumado y de que hemos hecho una muy buena primera parte. Hemos tenido alguna ocasión para tener una distancia mayor en el marcador. Sabíamos que nos iban a meter en nuestro campo porque por fuera son un equipo difícil. Además, con los cambios, provocaban esa situación. Hemos tenido 20 minutos donde ha sido la clave que no pudiéramos llevarnos la victoria. Perdimos segundas jugadas y les dejamos que se acercaran en nuestra área cuando tiramos la línea muy adelantada en la primera parte. Hemos sumado. Sumar en Primera y fuera de casa es muy difícil. Hay que hacer los puntos buenos. Cada punto del Levante es un trabajo brutal. No voy a desdeñar ninguno aunque me hubiera gustado acabar con tres. El que viene aquí tiene que sufrir.