En Directo
"Cada punto del Levante es un trabajo brutal"
Calero reconoce que a un empate a domicilio "nunca" le dice que "no" pese a que se marchó "con la sensación de haber podido conseguir ganar". "Sumar en Primera y fuera de casa es muy difícil"
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras el empate contra el Getafe.
Morales
Es un jugador que sé lo que me puede dar. Las circunstancias del partido no eran fáciles. José casi siempre da cosas. No me preocupa, pero me gustaría que fuera más protagonista y con la sensación de que nos puede dar más. Está siendo protagonista porque juega todos los días. Le doy su parte de la tarta pero no por obligación. Son 38 años y tiene que dosificar. Si entiende su rol en el equipo nos echará una mano.
Valoración del empate
En el fútbol la justicia es lo que uno quiera ver. La primera parte hubiera sido más justo ganar nosotros y en la segunda ellos han estado un punto por encima. La justicia siempre es relativa. Nosotros somos un equipo que tiene buenos jugadores. La mayoría están debutando en Primera. Tenemos hambre, ganas y calidad. Nos falta experiencia, pero cuando el equipo se asiente y coja poso de Primera División vamos a ser un rival más complicado. En el día a día lo veo.
Kervin Arriaga
No tengo un Levante ideal, sino un equipo que puedo usar de diferente manera. Era el tercer partido y la idea era refrescar y darle la titularidad a Arriaga porque es muy competitivo y fuerte. Salió cojeando, pero al día siguiente estaba fenomenal. Está disponible aunque hay que ir cuidándole.
Otra versión fuera de casa
La evolución de los equipos va paso a paso. Hemos traído gente nueva y todo tiene un engranaje. Ahora le vamos cogiendo el aire. Ganamos en Girona y empatamos en Getafe. Estamos empezando a competir bien. De esta manera vamos a conseguir puntos. Cada día que miremos la clasificación y estemos fuera de la zona roja es que vamos en el camino adecuado. Somos conscientes de que vamos a sufrir y por eso no vamos a ponernos nerviosos en ningún momento. Sabemos que tenemos que andar sobre barro. Estamos en disposición de conseguir el objetivo o, por lo menos, estar en la pelea.
Se pudo haber ganado
Sí, pero también el día del Barça podíamos tener uno. El rival también te opone resistencia. Han visto una situación determinada y han intentado agitar. Nos ha costado un poco, hemos perdido fuelle. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Hemos tenido la sensación en el descanso de que lo teníamos encaminado, pero sabía que iba a ser complicado por el achuchón que iban a dar. Hemos intentado equilibrar por fuera y rectificar. Volvimos a coger el ritmo del partido, pero sin la frescura del principio. A un punto fuera de casa nunca le digo que no aunque me quede con la sensación de haber podido conseguir tres.
Sensaciones del empate
Sensación de que hemos sumado y de que hemos hecho una muy buena primera parte. Hemos tenido alguna ocasión para tener una distancia mayor en el marcador. Sabíamos que nos iban a meter en nuestro campo porque por fuera son un equipo difícil. Además, con los cambios, provocaban esa situación. Hemos tenido 20 minutos donde ha sido la clave que no pudiéramos llevarnos la victoria. Perdimos segundas jugadas y les dejamos que se acercaran en nuestra área cuando tiramos la línea muy adelantada en la primera parte. Hemos sumado. Sumar en Primera y fuera de casa es muy difícil. Hay que hacer los puntos buenos. Cada punto del Levante es un trabajo brutal. No voy a desdeñar ninguno aunque me hubiera gustado acabar con tres. El que viene aquí tiene que sufrir.
