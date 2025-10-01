Iván Romero-Etta Eyong, una dupla implacable

Sin duda, en las siete primeras jornadas ligueras, más allá de errores defensivos, desajustes tácticos o falta de atención en algunas jugadas concretas, lo realmente seguro es que es el Levante UD tiene en sus filas una máquina goleadora en la delantera compuesta por dos puntales: Iván Romero y Etta Eyong. Ambos conforman una sinergia perfecta y devastadora, que la convierte en una de las fortalezas del conjunto granota en Primera División. Un seguro de vida que hacía años que no tenía Orriols entre sus filas. Abonados al gol, pero sobre todo, lo que más destaca es su efectividad, la cual es una de las claves para cualquier delantero centro: saber aprovechar sus oportunidades. Y para este Levante aún más. La afición está asombrada no solo por el rendimiento de Iván, que ya dejó grandes cifras la temporada pasada, sino también por la potencia, compromiso y la fiabilidad ofensiva que supone tener al ariete camerunés entre sus filas. A todo ello, se le suma la magia y las genialidades de Carlos Álvarez, el ídolo de la afición, que en cada partido demuestra su importancia en el ataque y en la construcción del juego del equipo. Una joya que empieza a carburar a un ritmo imparable. Le estaban esperando en Primera, y ya lo tienen.

Lejos de parecer un equipo tan defensivo como parece, los de Calero están mostrando una imagen valiente y convincente, aunque los números no están reflejando lo que ocurre durante el partido. Cierto es que el equipo levantinista ha afrontado un inicio de campaña difícil tras toparse con Barcelona, Betis y Real Madrid en el Ciutat de València. Aun así, el rendimiento del equipo ha sido francamente positivo, especialmente tras el regreso de los lesionados y la integración de los nuevos. Los números evidencian esa garra y competitividad ADN de los equipos del técnico madrileño. A pesar de haber encajado bastantes goles, concretamente por falta de contundencia y atención en la defensa del área, el Levante es el quinto equipo con más tantos de la categoría, empatado con el Sevilla y el Athletic, con 12 dianas a favor, ocho de ellos de la dupla implacable de Etta Eyong e Iván Romero. Un verdadero vendaval ofensivo de los granotas.

Correguir esos desaciertos puntuales, fomentar esa equilibrio defensa-ataque y ser más fuerte en acciones defensivas, darían esa estabilidad y ayudaría a obtener un botín mayor en determinados partidos. En resumidas cuentas, estar más activo y ser más inteligente. Una faceta que deberá subsanar Calero si desea cumplir el tan ansiado objetivo de la permanencia. La construcción de unos cimientos sólidos desde atrás es la base de cualquier equipo, especialmente en casa, donde el Levante se vuelve aún más seguro.

Etta Eyong durante el partido del Levante UD contra el Betis / LaLiga

Una sinergia perfecta

La pareja Iván Romero-Etta Eyong va más allá de lo futbolístico. Su buena sintonía, compenetración y retroalimentación continua afianza una delantera para años. Sus contratos, vigentes hasta 2028, obligaría al resto de equipos a rascarse el bolsillo si quiere hacerse con alguno de los dos. Lo que está claro es que el Levante UD vuelve a tener una delantera de calidad, capaz de asegurarte una cifra de goles importante para cubrir las necesidades ofensivas del equipo. En efecto, el punta de 21 años ha caido de pie en Orriols, y su afición, enamorada con el impacto inmediato del jugador, quiere a su 'killer' muchos años más. Los dos delanteros levatinistas están entre los diez máximos goleadores de LaLiga esta temporada. Otra muestra más del caudal ofensivo que maneja el Ciutat de València. Hasta el momento, el pichichi es Kylian Mbappé con ocho tantos, seguido de Julián Álvarez con seis.

Esta conexión consolidada y el potencial ofensivo de ambos jugadores quedó demostrado en la goleada 0-4 ante el Girona en la quinta jornada de liga. Tanto Etta Eyong como Iván Romero anotaron en aquel partido, con especial énfasis en la asistencia del camerunés en el tercer gol granota del delantero español. Los dos atacantes vienen en un estado de forma óptimo y en racha, ya que ambos han anotado tres dianas en los últimos cuatro partidos. Además, otra noticia positiva para el Levante: Roger Brugué vuelve a entrar en escena. El extremo catalán es otro de los nombres propios de esta delantera, aunque en los primeros encuentros no ha tenido el protagonismo esperado. No obstante, en el último partido ante el Getafe, el capitán granota repartió una asistencia, marca de la casa y de primer nivel, para el posterior gol de Iván Romero. Muchos son los argumentos ofensivos que tiene el Levante de Julián Calero para no sufrir en demasía en la faceta goleadora a lo largo de esta temporada.

Iván Romero celebrando su gol ante el Getafe CF / LaLiga

Iván Romero se rinde en elogios ante Etta Eyong

Esta mañana, Iván Romero, en una comparecencia ante los medios de comunicación de cara al próximo partido ante el Real Oviedo, se ha rendido en elogios ante Etta Eyong. El atacante de 24 años ha valorado positivamente el carácter del artillero camerunés y ha resaltado la buena relación personal/futbolística que mantienen entre ellos. “Viene del día a día, estamos siempre de broma y eso hace que en el campo se transmita, que con una mirada te entiendas. Él también es muy trabajador, eso ayuda al equipo y a mí en este caso que estoy al lado suyo". Además, considera que el buen rendimiento de los dos es un aliciente más para mejorar cada día y construir una pareja desde la humildad, el trabajo y el respeto mutuo. La química entre ambos jugadores es especial, y debe seguir así para seguir elevando el nivel de la delantera del equipo.

Por ello, la pareja Etta Eyong-Iván Romero ha llegado para quedarse, ayudar con sus goles y con su lucha constante a obtener buenos resultados, y para conformar una delantera con el potencial ofensivo necesario para esta categoría. Pero esto no será posible sin la ayuda de todo un equipo, del compromiso de todos y del trabajo de cada uno de los integrantes de la plantilla. Un vestuario sin egos = grupo más fuerte y sano. Por lo menos, este año, la máxima preocupación no son los goles, esta faceta parece estar cubierta y por varias temporadas.