En Directo
"He trabajado mucho para estar preparado. Es una categoría más pero no hay que tenerle miedo"
El delantero y goleador del Levante contra el Getafe analiza el partido frente al Oviedo de este sábado
El jugador del Levante UD, Iván Romero, habla este miércoles a las 13:30 horas en rueda de prensa. El delantero, que ha empezado la temporada de regreso a Primera División en un gran estado de forma, analizará la actualidad del equipo de cara al importante encuentro de este sábado ante el Real Oviedo.
Finaliza la rueda de prensa de Iván Romero.
Cifra de goles marcada y cuál es su mejor gol
Todo lo que pueda jugar me vendrá bien. Ayudaré al equipo defensivamente y si ofensivamente hay mejores estadísticas será bueno. El gol del Barcelona no es fácil hacérselo así. Me quedo con ese gol.
Tramo final de la temporada pasada
Estaba a punto de llegar a los últimos partidos y le dije que quería vivir los partidos desde dentro. Ha sido duro, pero en verano he trabajado mucho a nivel psicológico y de gimnasio. Me siento bien y me siento fuerte. Ahora con ganas de tirar hacia adelante.
Análisis del Oviedo
Trabajamos todas las semanas al rival. Parecía que estaba perdido y meten dos goles y ganan el partido. Hay que seguir
Qué partido espera en Oviedo
Es un equipo muy difícil, que se junta muy bien y que tiene muy buenos jugadores. Vamos a hacer un partido serio, sabemos que es un rival de nuestra liga. Tenemos muchas ganas. Seguro que será difícil.
Pareja con Etta Eyong
El día a día estamos siempre de broma y en el campo se transmita. Con una mirada me entiendo con Etta. Es muy trabajador y trabajamos el uno para el otro. No hay egos.
Renovación y Carlos Álvarez
Estoy muy a gusto, mi familia viene a verme y me siento muy feliz. Está Carlos muy a gusto con el equipo. Él sabe que es muy querido y eso lo queremos todos. Ojalá se quede con nosotros más tiempo.
Adaptación en Primera
Ahora siendo uno más del equipo e intentando ser uno más y adaptarme.
Sensaciones tras el partido ante el Getafe
Antes de jugar el partido te dicen que un punto en Getafe no está mal. Podemos irnos al descanso con mayor ventaja, pero al final son situaciones que a veces no puedes controlar. La gente se anima y ellos también. En la segunda parte no pasaron muchas más cosas pero nos fuimos con sabor amargo.
Inicio de liga
No está siendo un mal inicio. Estamos haciendo bien las cosas y tenemos mucha ilusión por conseguir los tres puntos en Oviedo. Estoy contento con mis titularidades. Intento seguir así para ayudar al equipo.
