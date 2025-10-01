Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

"He trabajado mucho para estar preparado. Es una categoría más pero no hay que tenerle miedo"

El delantero y goleador del Levante contra el Getafe analiza el partido frente al Oviedo de este sábado

El delantero del Levante Iván Romero celebra su gol ante el Getafe.

El delantero del Levante Iván Romero celebra su gol ante el Getafe. / EFE

Rafa Esteve

Rafa Esteve

El jugador del Levante UD, Iván Romero, habla este miércoles a las 13:30 horas en rueda de prensa. El delantero, que ha empezado la temporada de regreso a Primera División en un gran estado de forma, analizará la actualidad del equipo de cara al importante encuentro de este sábado ante el Real Oviedo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents