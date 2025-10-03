Diego Pampín se pierde el duelo contra el Oviedo por lesión
El lateral sufre una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, pero Calero confía en que esté disponible para el partido frente al Rayo Vallecano
Diego Pampín deberá detener su actividad deportiva después de sufrir un contratiempo físico. El lateral izquierdo tiene una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, sufrida durante la sesión de entrenamiento de ayer jueves. No obstante, pese a que el club anuncie a través de sus canales de comunicación que “la evolución de su lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo”, Calero confía en tenerlo disponible de cara al partido contra el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. "Pampín sí tiene molestias. Lo de Pampín es leve y podría llegar al próximo partido. No es de la partida para Oviedo”.
COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD
Diego Pampín ha sido sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el entrenamiento de ayer. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.
La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.
- Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool
- Deja el Valencia Basket para fichar por el primer rival de las taronja en la Liga
- Alarma lateral para el Girona-Valencia
- Pedro Martínez: 'Ha sido muy duro
- Rafa Mir habla sobre de motivos por los que no triunfó en el Valencia
- Arturo Valls, fan zone, música... el Valencia Basket prepara una gran fiesta para estrenar el Roig Arena
- El nuevo sorteo 'territorial' de Copa que afecta al Valencia
- Baja importante del Girona contra el Valencia: Míchel pierde a su mejor fichaje