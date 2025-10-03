Diego Pampín se pierde el duelo contra el Oviedo por lesión

Diego Pampín deberá detener su actividad deportiva después de sufrir un contratiempo físico. El lateral izquierdo tiene una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, sufrida durante la sesión de entrenamiento de ayer jueves. No obstante, pese a que el club anuncie a través de sus canales de comunicación que “la evolución de su lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo”, Calero confía en tenerlo disponible de cara al partido contra el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. "Pampín sí tiene molestias. Lo de Pampín es leve y podría llegar al próximo partido. No es de la partida para Oviedo”.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD

Diego Pampín ha sido sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el entrenamiento de ayer. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.