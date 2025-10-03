"El año pasado éramos rivales directos y este, también. Va a ser una batalla bonita"

Pablo Martínez y Etta Eyong

Pablo lo expliqué el otro día. Es un jugador más de la plantilla y hemos optado por otros no porque esté mal, sino por las soluciones. 0 problemas con Pablo. Entrará y saldrá en función de la competencia, valorando las características de cada uno. Que el Levante tenga internacionales es buena noticia, dice que tenemos jugadores de nivel. Sabíamos que Etta iba a ser seleccionado. Lo asumimos con naturalidad. Se van tres jugadores importantes dentro del equipo. Lo único que pido es que no se lesionen. Me alegro por ellos. Revaloriza a los jugadores y le da al club visibilidad.