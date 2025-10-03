En Directo
"El año pasado éramos rivales directos y este, también. Va a ser una batalla bonita"
Sigue las palabras del entrenador del Levante UD en la previa al duelo contra el Real Oviedo
Directo | La rueda de prensa de Julián Calero
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Oviedo.
Hassan
No es solo un jugador, tiene otros muy importantes. Si pones el foco en uno salen otros. Tienen mucha capacidad de desborde. Lo que vamos a intentar es estar pendiente de nosotros mismos y ver cómo les competimos para que no saquen su mejor versión. Va a ser un partido competido y bonito.
Etta y Copa África
Lo hemos pensado, tanto con él como con Koya. Sabemos que si eso pasa le perderíamos un mes. Tendríamos que activar alguna situación para amortiguarlo. Está haciendo goles y nos gustaría que estuviera ahí, pero sabemos a lo que nos exponíamos. Tranquilidad, queda mucho para eso. Hay que asentar al equipo. Si eso pasa, de momento, patada hacia adelante.
Oviedo
Los automatismos son los mismos pero varían los jugadores y las dinámicas. Me espero un Oviedo similar pero con jugadores diferentes. No tenían a Rondón y sabemos el potencial de jugadores como Hassan. Se han podido mover bien. A todos nos cuesta arrancar pero preveo que va a dar pasos hacia adelante y que ganará muchos partidos.
Duda en la pareja defensiva
Tengo alternativas y mejores. Es estupendo. Cabello no está jugando pero tenemos la opción. Y más siendo zurdo. El que sale está compitiendo bien. Se complementan los centrales. Son diferentes características que me permiten abrir el abanico en función del rival.
Doble pivote Unai Vencedor-Arriaga
Tenemos tres jugadores para esa demarcación. Tenemos también a Oriol. Entre ellos se complementan el '6', pero Oriol me gusta que entrara porque nos da muchas cosas. Estamos dándole la posibilidad.
Pablo Martínez y Etta Eyong
Pablo lo expliqué el otro día. Es un jugador más de la plantilla y hemos optado por otros no porque esté mal, sino por las soluciones. 0 problemas con Pablo. Entrará y saldrá en función de la competencia, valorando las características de cada uno. Que el Levante tenga internacionales es buena noticia, dice que tenemos jugadores de nivel. Sabíamos que Etta iba a ser seleccionado. Lo asumimos con naturalidad. Se van tres jugadores importantes dentro del equipo. Lo único que pido es que no se lesionen. Me alegro por ellos. Revaloriza a los jugadores y le da al club visibilidad.
Escandell, Matturro, Pampín y Romero
Aarón es un extraordinario portero y no es de ahora. Ha empezado en un estado muy bueno. Somos equipos a los que nos llegan mucho. Hemos visto cómo colectivamente les podemos generar dificultades, sabiendo que tienen puntos débiles. Romero llegó más tarde por una cuestión personal, pero Matturro y Romero tienen molestias. Alan parece que tenga una rotura de fibras, al igual que Pampín, pero esta es menos grave.
Partido ante el Oviedo
El año pasado éramos rivales directos y este año, también. Va a ser un rival difícil, en un estadio difícil. Tras su victoria en Mestalla ha cogido seguridad, pero nosotros también. Los chicos están yendo cada vez a mejor.
