"Hemos tenido acierto de cara a portería"

Juego sin balón

Es evidente que queríamos tener un poco de balón. Hassan ha empezado muy bien y a veces no lo puedes parar, eso ha generado ruido en el estadio y pasión para ellos. Hemos tenido que ir paso a paso parándola y creo que hemos ido creciendo para meterles en el juego que queríamos. Hemos marcado y eso nos ha dado más seguridad. Hemos ido creciendo, aunque han tenido el tiro al palo. Esto es fútbol. Hoy nos ha tocado a nosotros y el martes a ellos con un final de infarto. Así vamos a andar todos. Somos equipos que vamos a ir de la mano.