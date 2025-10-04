En Directo
"Hemos tenido acierto de cara a portería"
El técnico granota analiza el duelo ante los asturianos en el Tartiere
Directo | Calero habla del partido ante el Oviedo
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la victoria en el Carlos Tartiere.
Jugadores con menos protagonismo que aportan
Es fundamental la implicación del futbolista, sobre todo del que no juega. Porque cuando la vida es muy bonita cuando marcas goles y eres titularísimo. Cuando no, es importante qué haces para el equipo. Si eres humilde y aceptas que en un momento determinado puedes jugar o no, pero sigues aportando cosas, llegará tu momento. Si dejas de aportar es muy difícil. Mi intención es tener vivos al mayor número posible de jugadores. A 25 es muy difícil porque juegan 11.
Juego sin balón
Es evidente que queríamos tener un poco de balón. Hassan ha empezado muy bien y a veces no lo puedes parar, eso ha generado ruido en el estadio y pasión para ellos. Hemos tenido que ir paso a paso parándola y creo que hemos ido creciendo para meterles en el juego que queríamos. Hemos marcado y eso nos ha dado más seguridad. Hemos ido creciendo, aunque han tenido el tiro al palo. Esto es fútbol. Hoy nos ha tocado a nosotros y el martes a ellos con un final de infarto. Así vamos a andar todos. Somos equipos que vamos a ir de la mano.
Análisis del partido
Hemos pasado momentos de dificultades pero esto es Primera División. Estamos fuera de nuestro estadio y en un campo como el Tartiere y se juntan una serie de circunstancias que uno sabe que va a sufrir durante determinados momentos. Hemos tenido personalidad y creo que el partido le va a venir muy bien al equipo para afianzar conceptos y demostrar lo que somos. Tenemos que tratar bien el balón y jugar según el perfil de mis jugadores. Quiero ser ordenado y equilibrado. Hoy Hemos tenido acierto de cara a portería.
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero.
