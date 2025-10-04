Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Calero habla del partido ante el Oviedo

El técnico granota analiza el duelo ante los asturianos en el Tartiere

Calero, señalando en la banda del Tartiere

Calero, señalando en la banda del Tartiere / LaLiga

Rafa Esteve

Rafa Esteve

El técnico granota analiza el duelo ante los asturianos en el Tartiere.

Directo | Calero habla del partido ante el Oviedo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents