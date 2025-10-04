El Levante Femenino, ante la necesidad de ganar al Madrid para huir de la parte baja

El Levante Femenino se enfrenta este domingo al Madrid CFF en el Estadio Fernando Torres con la necesidad de sumar su primera victoria para huir de una parte baja de la tabla en la que se ha instaurado como colista después de sumar tan solo un punto en las cinco primeras jornadas de la Liga F.

El equipo de Emily Lima, que solo ha cosechado un empate ante el recién ascendido Alhama, llega después de sufrir una derrota dolorosa ante el Eibar que habría supuesto su huida de la zona de descenso.

Las levantinistas no han encontrado las buenas sensaciones en este inicio de temporada y afrontan una visita complicada al Madrid CFF, sexto clasificado con 8 puntos. El equipo madrileño buscará mantener su idilio en casa, donde todavía no ha perdido y lleva una victoria y dos empates.

Para escapar del último puesto, el Levante necesita ganar y que el DUX Logroño, Athletic y Espanyol pierdan. Si esto pasa, subiría tres puestos como mínimo. En declaraciones al club, la brasileña Emily Lima aseguró que conocen las fortalezas del rival, pero apuntó que deben cuidar su propio juego.

"Trabajamos para ir allá y ganar, no solo para intentar algo", aseguró la entrenadora, que tiene la estadística de su parte. Ambos conjuntos se han visto las caras en quince ocasiones con un balance de cuatro victorias para el equipo madrileño, dos empates y nueve triunfos para el Levante.

Paola Ulloa y Freja Siri son dudas para el choque ante el conjunto 'granota', mientras que las visitantes tendrán la baja de Andrea Tarazona, recientemente lesionada con un esguince de tercer grado del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo derecho.

El once del Levante Femenino podría ser: Laura Coronado; Alharilla, Eva Alonso, Teresa Mérida, Gabaldón; Sintia Cabezas, Dolores Silva, Carol Marín, Raiderlin Carrasco; Pierina Núñez y Érika.