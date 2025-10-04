El Levante saca la cabeza y coge aire

Los parones por compromisos internacionales son parte del fútbol. Provocan que el fútbol de élite se detenga y sirva para sacar conclusiones, tanto positivas como negativas, con el fin de coger aire para seguir hacia adelante con más fuerza. Es la noción que perdió el Levante tras una travesía por Segunda División que duró más de lo deseado. Sin embargo, navegar en un contexto de élite, hace que su actividad física se detenga y permita extraer valoraciones. Es la segunda vez que el conjunto de Julián Calero estará dos semanas sin competir en la presente temporada y, después de que en el parón de septiembre las sensaciones iban a caballo entre la tensión clasificatoria y la ilusión por el cierre del mercado, Orriols se adentra en el de octubre sonriendo de oreja a oreja y con la bombona cargada de oxígeno. Su victoria en Oviedo, recogiendo los frutos del buen trabajo realizado durante las últimas semanas, y gracias a los goles de sus estandartes Carlos Álvarez y Etta Eyong, le permite despegarse del descenso, aparecer en una zona más tranquila y ver el futuro con optimismo, ganando enteros en la categoría y obteniendo convencimiento de cara al desafío de la permanencia.

La contienda, pese a tratarse de un recién ascendido, no garantizó facilidades, en un partido donde el Oviedo, sin apenas precisión, insistió en la portería de Mathew Ryan a costa de un Levante que, a las primeras de cambio, encontró el camino del gol en su primer disparo entre palos tras incomodar previamente a Aarón Escandell con un par de ocasiones de peligro. Manu Sánchez, asomándose por el carril zurdo en tareas atacantes, encontró a un Carlos Álvarez que, controlando el esférico con el muslo, la colocó en la escuadra con un disparo sutil.

Ryan cerró su portería

El tanto del andaluz llegó batida la media hora de una primera parte sin mucha tensión sobre el verde, pero donde el Oviedo se encargó, después del paso por vestuarios, de imprimir intensidad, acumular peligro en las proximidades de la portería de Mathew Ryan y, en resumidas cuentas, asediar buscando el empate. Carmo, con un remate con la testa que sacó con una fuerte mano el meta australiano, encendió a un Tartiere que estuvo a punto de cantar gol cuando Ilyas se topó con el palo en el ecuador del segundo tiempo.

Sentencia de Etta Eyong

El Levante perdió el control, sobre todo, del centro del campo, pero la entrada de Pablo Martínez y de Oriol Rey equlibró un encuentro en el que, precisamente, el ‘20’ desatascó el partido con una acción que acabó dentro de la red. El centrocampista amagó con centrar, despistó a Escandell ejecutando un disparo que se topó con el palo y, en el rechace, Etta Eyong colocó el segundo.