El aval de cinco millones de Danvila permitió la continuidad de Carlos Álvarez y el fichaje de Etta Eyong

Aprovechando el inicio del segundo parón internacional de la temporada, este lunes se ha producido un encuentro en el Ciutat de València en el que José Danvila, máximo accionista del Levante UD, ha explicado a los medios de comunicación el plan de reestructuración de pagos que el club presentó en marzo ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de València. El plan busca garantizar la estabilidad económica y la continuidad de la entidad a medio y largo plazo.

El consejero delegado granota ha dejado claro, entre otras cosas, que el aspecto deportivo es fundamental para el bienestar económico del club, y por eso este verano hizo un importante esfuerzo financiero con el fin de que la plantilla contara con las mejores armas posibles para el objetivo de la permanencia. "La prioridad es mantener al club en primera división, esta es una decisión estratégica. Para ello hay que tener a los mejores jugadores, como Carlos Álvarez y Etta Eyong, por eso decidimos no vender al primero y avalé con 5 millones de euros al segundo para poder incribirle", explicó Danvila.

José Danvila / Levante UD

El dinero, en el césped

"Debemos de tener el dinero en el césped y en la la parte deportiva porque es hoy la mayor generación de ingresos", añadió Danvila, confirmando su fuerte apuesta por el crecimiento deportivo y, por ende, económico del club. El mercado de fichajes granota no fue ni mucho menos sencillo dadas las dificultades económicas, pero la dirección deportiva terminó cerrando una cantidad de fichajes muy importante y puso la guinda en las horas finales cerrándole la puerta de salida a Carlos Álvarez y tirando la puerta abajo con Etta Eyong. El aval de Danvila también permitió la incorporación dinal de Unai Vencedor.

Unai Vencedor y Carlos Álvarez ante de lanzar el balón parado ante el Getafe / LaLiga

El tiempo y el fútbol le da la razón

A la vista está que a Danvila le está saliendo bien la jugada. El Levante está, tras ocho jornadas disputadas, fuera de los puestos de descenso con ocho puntos, y en gran parte es gracias al gran rendimiento de Carlos Álvarez y Etta Eyong. El centrocampista suma dos goles y una asistencia, mientras que el delantero camerunés, en solo cinco partidos de granota, ya registra cuatro goles y una asistencia.

Juntos han formado una sociedad que está liderando al Levante en la temporada de regreso a la élite y, si el conjunto granota afronta con optimismo el curso, es sobre todo por la inmensa calidad de dos de sus jugadores.