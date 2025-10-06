Los números dan la razón a Emily Lima

"Los números hablan por sí solos". Ese fue el análisis de Emily Lima tras consumar su cuarta derrota consecutiva a manos del Madrid CFF (2-0). Y razón no le falta porque los datos evidencian el declive de la sección más laureada del Levante UD. Es una realidad. Las granotas atraviesan su peor momento en Primera División Femenina: solo han conseguido sumar un punto de 18 posibles, fruto del empate a cero ante el Alhama CF ElPozo. El resto ha sido todo derrotas. Pero más importante es el cómo que el qué y ese cómo desnuda las limitaciones de este nuevo Levante.

En el estadio Fernando Torres el conjunto levantinista probó el disparo en tres ocasiones y todas se marcharon fuera. Aunque lo más alarmante no fue la cantidad, sino que ningún tiro tuvo la firma de las delanteras. El poco balón que logró disputar el Levante UD no llegaba a las atacantes con facilidad y el claro ejemplo fue el estreno de Naolia Traoré con la elástica azulgrana: la francesa, que partió como titular, solo tocó el esférico cuatro veces.

"El partido se ha roto después de la expulsión de Sintia Cabezas. Sabíamos de la fuerza del Madrid CFF, era un partido complicado. Pero me quedo con la actitud de las jugadoras. Sufrimos un gol muy rápido y eso complicó, cada vez más, el partido. Nos quedamos poco con el balón, no hubo finalización, no hubo córneres y todo esto que ustedes ya lo saben", sentenció la técnica brasileña.

La misma historia, una y otra vez

Lo vivido en el partido frente al cuadro madrileño no fue algo anecdótico. La historia fue la misma en los anteriores partidos. Con más toques y posesión, sí, pero con esa falta de ahínco en los últimos metros que, en una competición cada vez más equilibrada en la zona media-baja, puede ser determinante de cara a las aspiraciones finales.

Cuarta derrota consecutiva del Levante UD en Liga F / Levante UD

Diez años de la peor temporada

El cuadro granota suma cinco derrotas —Granada, Atlético de Madrid, Real Sociedad, SD Éibar y Madrid CFF— y el empate ante el Alhama. Lo que se traduce en un solo punto de 18 posibles. Una situación insólita, porque hay que remontarse diez años atrás para encontrar el peor inicio de temporada del Levante UD.

En la temporada 2015/16 a estas alturas —jugadas las primeras seis jornadas— solo se sumó seis puntos, gracias a las victorias por 4-0 ante el Sporting de Huelva y 1-6 a costa del Fundación Albacete. El desenlace final de aquella campaña dista de la realidad que se presagia para la actual. Bajo la dirección de Andrés Tudela, las granotas consiguieron darle la vuelta a la situación y finalizar la temporada en cuarta posición con 54 puntos.

De aquel Levante UD solo una jugadora sigue defendiendo los colores azulgranas: María de Alharilla. La capitana y leyenda, que fue la artífice de las dos intentonas de peligro ante las madrileñas, confía en que con trabajo los resultados terminen llegando: "Sabemos que esta liga es fuerte y con una menos hemos intentado aguantar. Creo que la segunda parte no ha estado mal. Hemos tenido algunas contras pero ha llegado el segundo gol de ellas. Al final es seguir trabajando, que esa es la base de todo. Con trabajo vamos a sacarlo".