José Danvila, poco más de dos años después de su paso al frente para gestionar un club con una preocupante deuda de más de 100 millones de euros, mantiene su postura de seguir una política de reestructuración sensata, sin depender de que entre la pelota y con el objetivo de explotar activos que generen ingresos. La cantidad desembolsada por el máximo accionista en las arcas del club es de aproximadamente 30 ‘kilos’, que al Levante le han permitido seguir dando pasos hacia adelante y esquivar una causa de disolución. Sin embargo, el empresario valenciano, pese a los avances que ha dado su gestión y a la inyección económica que ha supuesto el ascenso a Primera División, sigue buscando un compañero de viaje que le acompañe en su aventura hacia el equilibrio financiero en Orriols.

Danvila, durante su encuentro con los medios. / LUD

Lo reconoció abiertamente en su encuentro frente a los medios de comunicación y asegurando que su capacidad para invertir en el club no es infinita. Sin embargo, pese a que en términos de capital la Fundación no alcanza el poder demandado, Danvila considera que el papel del organismo es clave al ser un conector entre el club y la afición y por tener una perspectiva del club que carece en un componente externo. Además, el empresario valenciano no quiere un acompañante cualquiera, sino un perfil concreto dentro de su modelo de negocio relacionado con el fútbol y, sobre todo, que le deje gestionar y desarrollar su proyecto.

En busca de "socios potentes"

“Llegado hasta aquí no me vale cualquier compañero de viaje. Hoy en día, en el fútbol, hay muchos modelos: fondos que tienen clubes, clubes que se están metiendo en otros clubes y accionistas que pueden ver el proyecto y, a partir de ahí, decidir si invierten o no. Una sociedad donde los socios sean potentes. No puede caer todo sobre mí. Me gustaría que el compañero de viaje me dejase gestionar el club. Se están tomando buenas decisiones. Mayoritariamente pretenden controlar la caja, pero es el menor de los problemas porque yo no cobro. Entiendo que en la parte financiera da tranquilidad pero el volumen de deuda que tiene el club es importante. La Fundación sigue siendo clave para las decisiones. Queremos que se escuche a los levantinistas”, aseguró José Danvila.