Los motivos que han llevado a Danvila a establecer un plan de reestructuración de pagos de la deuda del Levante UD

Por mucho que el ascenso a Primera División haya oxigenado las cuentas del Ciutat de València, la economía del Levante sigue siendo de guerra. Independientemente de que exista una hoja de ruta sobre la que escapar de los números rojos, y una estrategia para despegarse de los acreedores con la conciencia tranquila, el club viene de atravesar un periodo de debilidad del que sigue reponiéndose. Las incertezas no dejan de navegar por los alrededores del coliseo de Orriols mientras la deuda está latente en la rutina de los que viven cerca del Levante, pero José Danvila, acompañado de su equipo de trabajo, intentó despejar incógnitas después de tiempos duros en las arcas levantinistas.

El empresario valenciano mantuvo un encuentro con los medios de comunicación donde explicó la situación de la entidad desde la perspectiva de los acreedores, donde considera que EDR, en calidad de principal demandante, es un compañero de viaje ideal ya que está dándole al Levante facilidades a la hora de afrontar pagos pendientes. Escenario contrario al que vive con OLB y que provocó un colapso en las arcas del club, tal y como desveló José Danvila. Después de que el plazo para devolver el préstamo caducase el 30 de junio de 2024, el club no pudo hacer frente a la segunda fecha, datada el 31 de diciembre de 2024, y generó una tensión de tesorería que le llevó a acudir a un préstamo de 5,5 millones de euros concedido por Tifosy Capital & Advisory, con el que se hizo frente al pago de nóminas después de dos meses sin poder afrontarlas.

Danvila, durante su encuentro con los medios. / LUD

Desde entonces, el Levante se vio obligado a desprenderse de Andrés García, traspasándolo al Aston Villa a cambio de 7’5 millones más variables, y de Giorgi Kochorashivili, quien se fue al Sporting de Portugal después de que ambos clubes llegasen a un acuerdo de 5,5 millones más variables para su venta, con el fin de darle oxígeno a un club muy debilitado. Un conjunto de decisiones, respaldadas mediante un Consejo de Administración que se reunió el 10 de enero de 2025 para tomar medidas extraordinarias que garantizasen la viabilidad del Levante, pero que sufrieron el revés en el que OLB, el 15 de febrero, remitió un burofax en el que advertía de la posibilidad de solicitar un concurso de acreedores, lo que llevó al Levante UD a presentar el plan de reestructuración el 7 de marzo de 2025, elaborado bajo la supervisión de EDR. Ahora el club está pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València dé vía libre a la reestructuración de pagos para, de esta manera, afrontar sus deudas desde una postura más laxa.