El Levante UD supera a su pasado en Primera División

El Levante UD y su afición quieren seguir creciendo juntos en su pelea personal, plagada de sufrimiento, sudor y lágrimas, que no solo implica permanecer en Primera División, sino también inicar una nueva era. Es decir, un nuevo proyecto a largo plazo en el que asentarse y reafirmarse en la máxima categoría del fútbol español. Atrás quedan esos años convulsos en lo deportivo (tras tres temporadas consecutivas en Segunda División), aunque la crisis económica/financiera sigue presente y asfixiando a la entidad como nunca. Difícil es no pensar en ello, o que no te influya en el día a día, pero este Levante, como ya mostró la temporada pasada con aquel ascenso histórico, quiere volver a creer con argumentos, a unirse y a luchar hasta el final. En un contexto tan desfavorable, toca seguir creyendo en el anhelado objetivo, potenciar sus virtudes y hacerse fuerte como grupo. Pero sí, tanto la afición como el equipo siguen progresando juntos en esa retroalimentación continua que crece en momentos críticos.

En este caso y con las ya conocidas dificultades acechando, los resultados deportivos se vuelven primordiales para 'olvidarse' de lo económico, aunque ello te repercuta directamente en todo. Pero, los de Calero, a pesar de ser el equipo con el segundo menor margen salarial de LaLiga, rompen las cadenas de Segunda para mostrar una imagen de Primera. Y de momento, al margen de unas primeras jornadas prematuras y de adaptación, el Levante está mostrando una imagen guerrera y competitiva, cuya lucha constante debe seguir hasta el final. Los diques de contención están preparados para soportar la tormenta, y si se superan, se repondrán, porque no queda otra. Es el momento de establecerse, de construir un equipo y de levantar unos cimientos institucionales sólidos para los próximos años. Pero queda mucho trabajo por hacer. Pese a ello, los granotas saben lo que es el barro, sobreponerse a las desgracias e infortunios de la vida y a levantarse fuertes, con heridas, pero con el orgullo intacto. Cierto es que, si siguen estas sensaciones y el equipo continúa mostrando su bravura y compromiso conjunto, el camino seguirá siendo largo y difícil, pero los males serán menores si vienen acompañados de resultados.

Los jugadores del Levante UD después de celebrar uno de los goles ante el Real Oviedo / Levante UD

Radiografía histórica: dos inicios muy dispares

En sus últimos años/décadas en Primera División, el Levante UD ha mostrado imágenes muy distintas: temporadas satisfactorias (EuroLevante), intermedias y serenas (primeros años de Paco López), pero también difíciles y trágicas (último año Paco López y descenso a Segunda División en 2022). Pero en todas hay una virtud que se repite y que se ha convertido en un hábito inherente a los valores del club: caer y levantarse. Del 'abonados al sufrimiento' se pueden extraer muchas cosas negativas, pero con el mono de trabajo en mano siempre hay opción a recomponerse. En esta radiografía histórica, y haciendo énfasis en las ocho primeras jornadas, los de Calero (recién ascendidos), han empezado con buen pie en su ardua andadura por la élite del fútbol español. Hasta el momento, el nuevo Levante había mostrado una imagen valiente y convincente. Muchos son los argumentos, aunque los resultados no llegaban por diversas circunstancias. Pero la situación ha dado un giro de 180º grados, impulsado principalmente tras el primer parón de selecciones en septiembre, en lo que fue una oportunidad para recargar pilas, esclarecer tu idea de juego y medir tus aspiraciones.

De hecho, en el cómputo global de estas últimas ocho jornadas, el equipo levantinista se va al parón de selecciones 13.º en la clasificación, con 8 puntos, 13 goles a favor y un rendimiento creciente. Además, son el cuarto mejor visitante de la competición con un global de 7/15 puntos posibles. Por ello, Calero parece haber dado con la tecla de Primera, con un 4-2-2 (con automatismos defensivos y ofensivos), la unión y la responsabilidad colectiva, y con un vendaval ofensivo protagonizado por los Etta Eyong, Carlos Álvarez e Iván Romero..., entre otros jugadores capaces de ser determinantes. En contraposición, este arranque nada tiene que ver con su último año en la máxima categoría del fútbol español —temporada 2021-2022—, cuyo equipo, liderado por Paco López, en estas mismas fechas ocupó la 18.ª posición, con 4 puntos y ninguna victoria. Unos síntomas preocupantes que se confirmarían con el trágico descenso a Segunda División. Asimismo, en esa misma campaña, el técnico de Silla batió el récord de la peor racha sin ganar en Primera División, con 16 partidos sin conocer la victoria. Un cúmulo de cosas que terminaron en un drama total tanto para la entidad como para su afición. Por tanto, ahora, los granotas rompen con su último precedente negativo, para firmar un comienzo potente. Pero esto es muy largo y queda mucho camino por recorrer. Los síntomas ya no son severos, son más favorables, con un amplio margen de mejora.

Etta Eyong durante un partido con el Levante UD / EFE

Lo que le espera al Levante tras el parón

Por su parte, al Levante UD le espera un calendario de nivel 'intermedio' tras este nuevo parón de selecciones de octubre. Después de lograr una gran victoria a domicilio por 0-2 ante un rival directo como el Real Oviedo, el conjunto granota se topará el próximo domingo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València. Su próxima gran cita marcada en rojo en su agenda será el domingo 26 de octubre contra el Mallorca (actual colista), en lo que será un encuentro crucial para dar otro paso de gigante en su lucha particular. Acto seguido jugará entre semana, el martes 28 de octubre, su compromiso de la ronda 1 de Copa del Rey ante el Orihuela CF. Por tanto, serán tres primeras fechas importantes para proseguir con las sensaciones mostradas anteriormente y retomar su línea ascendente. No será fácil, máxime por las necesidades de estos equipos de sacar puntos.

Ya en el mes de noviembre la situación empeora. Esta dificultad añadida se debe a los cuatro rivales a los que se enfrentan los granotas, con dos salidas complicadas, pero no imposibles. Primero se enfrentará el 2 de noviembre ante el Celta de Vigo en casa, y después se medirán al siempre difícil Atlético de Madrid y el gran derbi ante el Valencia CF, ambas citas como visitante. Por último, los de Orriols concluirán el mes ante el Ahtletic Club en el Ciutat de València. En general, se espera un calendario con luces y sombras en sus enfrentamientos, pero que sin duda son una prueba de fuego para medir el nivel competitivo del equipo, el cual es clave que se prolongue en el tiempo.