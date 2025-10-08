Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Levante femenino se carga a Emily Lima

El conjunto granota recupera al técnico del filial de manera interina

Emily Lima, en su presentación

Emily Lima, en su presentación / Levante UD

Jaume Puig

Valencia

El equipo ha arrancado la temporada con un empate y cinco derrotas, siendo colistas de la Liga F. Con este panorama y recordando que el curso pasado se sufrió más de lo previsto para mantener la categoría, la entidad habría decidido cortar por lo sano y despedir a Emily Lima, entrenadora granota hasta la fecha.

La decisión, adelantada por 'Sin Tregua', está respaldada por los malos números y pobre imagen mostrada sobre el césped. Sólo dos goles a favor y once en contra no dan muchas muestras de optimismo.

Once titular del Levante UD Femenino ante el Madrid CFF

Once titular del Levante UD Femenino ante el Madrid CFF / Levante UD Femenino

Los sustitutos de Lima en el banquillo

Por el momento, de manera interina, serán Santi Triguero y Édgar Sornosa quienes se hagan cargo del banquillo. Ya ocurrió la temporada pasada, tras lo que volvieron al filial femenino.

