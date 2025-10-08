LaLiga denuncia cánticos al árbitro en el Oviedo-Levante

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en la última jornada los insultos de aficionados de Osasuna y Celta de Vigo a José Bordalás y Diego Pablo Simeone, respectivamente, los de seguidores del Alavés al jugador del Elche Rafa Mir, así como los recibidos por el árbitro en el Oviedo-Levante.

El escrito de LaLiga publicado este miércoles refleja siete incidencias en el Osasuna-Getafe, entre ellas insultos proferidos por aficionados locales contra el técnico visitante, José Bordalás, y contra el árbitro, así como que en dos ocasiones se lanzaron numerosas pelotas de tenis al terreno de juego.

También reproduce los insultos de seguidores del Celta contra Simeone, contra el Atlético de Madrid y contra España en cinco momentos del partido y los de aficionados del Alavés dirigidos al futbolista del Elche Rafa Mir ("Rafa Mir violador") en otras cinco ocasiones del partido.

Los árbitros, los más señalados por las aficiones

Los cánticos contra el Barcelona en el campo del Sevilla y contra el Betis en el del Espanyol, además de los insultos al árbitro en el Oviedo-Levante, en el Deportivo-Almería y en el Zaragoza-Córdoba figuran igualmente en el escrito.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.