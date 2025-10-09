Oficial: El Levante femenino despide a Emily Lima
El conjunto granota recupera al técnico del filial de manera interina tras despedir a la exseleccionadora de Perú
No funcionó el proyecto Lima. El equipo ha arrancado la temporada con un empate y cinco derrotas, siendo colistas de la Liga F. Con este panorama y recordando que el curso pasado se sufrió más de lo previsto para mantener la categoría, la entidad habría decidido cortar por lo sano y despedir a Emily Lima, entrenadora granota hasta la fecha.
La decisión, filtrada de manera no oficial este miércoles, está respaldada por los malos números y pobre imagen mostrada sobre el césped. Sólo dos goles a favor y once en contra no dan muchas muestras de optimismo.
Los sustitutos de Lima en el banquillo
Por el momento, de manera interina, serán Santi Triguero y Édgar Sornosa quienes se hagan cargo del banquillo. Ya ocurrió la temporada pasada, tras lo que volvieron al filial femenino.
Comunicado oficial del Levante UD
La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima, tras la reunión mantenida en el día de ayer, han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenadora del primer equipo femenino.
La técnica brasileño-portuguesa asumió el cargo el pasado mes de agosto, tras su paso por la Selección Nacional de Perú. Durante su etapa al frente del conjunto granota, ha dirigido seis partidos oficiales, en los que el equipo ha obtenido un empate —frente al Alhama— y cinco derrotas.
Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales.
A partir de este momento, Santi Triguero, analista del Levante UD Femenino B, asumirá la dirección del equipo desde el banquillo.
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- ¿Qué podría aportar el fichaje de Endrick al Valencia CF?
- El Valencia Basket exhibe poderío ante Olympiacos y debuta con victoria en la Euroliga
- Guillamón suma y sigue en Croacia
- El exvalencianista Javi Gracia, a un paso de regresar
- Horario y dónde ver el debut de Valencia Basket en la EuroLeague Women ante Olympiacos
- Jordi Alba cuelga las botas a los 36 años
- Cuadrado estuvo muy cerca del Valencia CF