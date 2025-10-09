Oficial: El Levante femenino despide a Emily Lima

No funcionó el proyecto Lima. El equipo ha arrancado la temporada con un empate y cinco derrotas, siendo colistas de la Liga F. Con este panorama y recordando que el curso pasado se sufrió más de lo previsto para mantener la categoría, la entidad habría decidido cortar por lo sano y despedir a Emily Lima, entrenadora granota hasta la fecha.

La decisión, filtrada de manera no oficial este miércoles, está respaldada por los malos números y pobre imagen mostrada sobre el césped. Sólo dos goles a favor y once en contra no dan muchas muestras de optimismo.

Once titular del Levante UD Femenino ante el Madrid CFF / Levante UD Femenino

Los sustitutos de Lima en el banquillo

Por el momento, de manera interina, serán Santi Triguero y Édgar Sornosa quienes se hagan cargo del banquillo. Ya ocurrió la temporada pasada, tras lo que volvieron al filial femenino.

Comunicado oficial del Levante UD

La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima, tras la reunión mantenida en el día de ayer, han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenadora del primer equipo femenino.

La técnica brasileño-portuguesa asumió el cargo el pasado mes de agosto, tras su paso por la Selección Nacional de Perú. Durante su etapa al frente del conjunto granota, ha dirigido seis partidos oficiales, en los que el equipo ha obtenido un empate —frente al Alhama— y cinco derrotas.

Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales.

A partir de este momento, Santi Triguero, analista del Levante UD Femenino B, asumirá la dirección del equipo desde el banquillo.