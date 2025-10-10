Jeremy Toljan, un seguro de vida para Calero

Desde que arrancase la nueva temporada para el Levante UD, con la pretemporada y el mercado de fichajes acechando, —bajo la nueva dirección deportiva encabeza por Héctor Rodas (Secretario Técnico) y José Gila (Jefe de Scouting)—, ya empezaba a confeccionar su nuevo proyecto para la ardua Primera División. Los de Orriols fueron de los primeros equipos de LaLiga en planear las altas y bajas, cuadrar su presupuesto para los nuevos fichajes, hacer llamadas, contactar con agentes, inspeccionar la red de traspasos internacional..., un cúmulo de acciones para completar un trabajo proactivo que ha tenido su recompensa, especialmente con ciertas incorporaciones de nivel en varias de sus líneas. Concretamente, y estirando al máximo los tiempos del mercado y sus pretensiones de acción, han sido 11 los refuerzos que ha logrado la entidad levantinista para construir una plantilla lo más competitiva posible, con un equilibrio entre los ya conocidos y los nuevos. Pero, sin duda, entre todos los traspasos, dos han sido los movimientos decisivos/vitales para elevar el nivel del equipo y para acrecentar sus aspiraciones deportivas esta campaña 2025-2026: el fichaje del 'killer' Etta Eyong y la retención de su joya, de su héroe Carlos Álvarez. Dos operaciones que han cambiado la vida de los levantinistas, que han restaurado su ilusión y que pasan a ser los referentes del conjunto granota.

Asimismo, en este mercado de fichajes aparecen otros nombres propios (menos afamados), cuya llegada en primera instancia, no supuso tal éxtasis de felicidad entre los aficionados, pero que tras ocho primeras jornadas ha demostrado ser, con un trabajo en la sombra encomiable, uno de esos jugadores blindaje en los que puedes confiar con los ojos tapados. Y así es, Jeremy Toljan, con su pose, aptitudes defensivas/ofensivas y seguridad atrás, le han convertido en un defensa capital y diferencial en el juego del Levante. Para Calero, supone todo un seguro de vida 'antirobos y antifugas', y su confianza en él ha quedado demostrada siendo el jugador con más minutos del equipo. A pesar de llevar varias temporadas en paradero desconocido y sin estabilidad en su rendimiento, el lateral ha caído de pie en Orriols: ha fortalecido la línea defensiva, aporta una seguridad y experiencia necesaria en Primera, pero sobre todo, ha dado una masterclass de compromiso y sentido táctico que le dan el status de imprescindible en los planes del técnico madrileño. El futbolista de 31 años tiene contrato vigente con el Levante hasta 2027.

Jeremy Toljan celebrando su primer gol como granota ante el Deportivo Alavés / LaLiga

Pieza clave: un lateral completo

Para Julián Calero, Jeremy Toljan se ha consagrado como uno de los pilares de este equipo. Cierto es que, el potencial ofensivo de los de arriba y su capacidad goleadora con 13 goles a favor, han eclipsado el gran momento que vive el alemán en Orriols. Tanto por su contundencia defensiva como por su desarrollo en el juego del equipo, el de Stuttgart, en este esquema de 4-4-2 y con esta idea de juego más ofensiva, parece haber recuperado su mejor versión. Sin duda, una de las mejores incorporaciones del Levante UD en el lateral derecho desde hacía muchos años, especialmente tras la escasez de efectivos y de nivel en esa parcela, y la baja sensible de Andrés García (una de las joyas de la cantera granota). Tras ocho primeras jornadas en el inicio de la nueva temporada, el defensa de 31 años y 1,82 metros de altura encadena ocho titularidades consecutivas, ocupando el primer lugar de plantilla en cuanto a mayor número de minutos disputados: 694 concretamente. Es el jugador que más tiempo ha estado en el terreno de juego, únicamente sustituido en dos ocasiones: ante Elche (minuto 68) y Barcelona (minuto 86). Además, prueba de su seguridad atrás, su invulnerabilidad defensiva y su resistencia física son las dos porterías a cero que ha logrado el equipo cuando él estaba en el campo: contra Girona y Real Oviedo.

No obstante, más allá de su presencia en tareas defensivas, el lateral alemán destaca por su polivalencia y capacidad para adelantarse y ser determinante con su inteligencia táctica en la construcción del juego. Tiene esa virtud para ver y crear espacios, e idear líneas de pase determinantes de cara al gol. Sus números avalan este rol de llegador por banda y sus buenos centros laterales: suma un tanto y dos asistencias. Además, ha generado 10 oportunidades creadas, cinco de ellas decisivas, el que más de la plantilla. Su buena sintonía con balón se traduce en un 71% de pases completos con éxito, y en su facilidad para salir con el balón jugado. De hecho, tal es su importancia en el equipo que, en su debut en la primera jornada de liga contra el Deportivo Alavés, anotó su primera diana como levantinista, un logro histórico. Otra de las lecturas positivas en clave granota que se extrae de este mercado de fichajes es la llegada de otro de los puntales de la plantilla: Manu Sánchez. El defensa de 25 años conforma un paralelismo muy similar al alemán: resiliencia, fortaleza en el uno contra uno y su capacidad para proyectarse por banda. Ambos jugadores han dado un plus de calidad a los laterales, y se posicionan como elementales para conseguir el objetivo prioritario de la permanencia.

Jeremy Toljan en el partido del Levante UD ante el Barcelona / LaLiga

En busca de su mejor versión

Esto solo acaba de empezar, pero Jeremy Toljan quiere seguir creciendo de la mano del Levante, y ser resolutorio en la consecución de sus objetivos. Por otra parte, el alemán trabaja para prolongar su buen rendimiento inicial en el tiempo, para así lograr esa regularidad y presencia en el once hasta consolidarse en el lateral derecho levantinista para los próximos años. Y el Ciutat de València así lo desea. Atrás quedan sus seis temporadas en tierras italianas, donde tuvo altibajos en su rendimiento, pero con sensaciones positivas que fueron en aumento. De su pasado en el Sassuolo destacan dos campañas con un protagonismo notable en el equipo: 27 partidos jugados y 6 asistencias en 2023/24 y 37 encuentros disputados y 6 pases de gol en 2024/25. Por tanto, en dos años generó un total 12 asistencias, una cifra reveladora, dado que muestra ese lado ofensivo del jugador, que se empieza a asemejar al del Levante. Su paso por la Bundesliga (Hoffenheim y Dortmund) fue más discreto: pocas titularidades, inconsistencia en su juego y un historial de lesiones importante.