La Junta Extraordinaria del Levante ya tiene fecha marcada

La Junta General Extraordinaria del Levante, un secreto a voces que circuló por los alrededores del Ciutat de València ante los rumores relacionados con la necesidad de reestructurar el plan de pagos de la deuda que golpea al club, ya tiene convocatoria con un objetivo claro: hacer un llamamiento a los accionistas para desbloquear una acción por la que pasa, en un elevado porcentaje, la viabilidad de una entidad maltrecha a nivel económico. Será el 21 de octubre, a partir de las 18:00, en la nueva sala Fenollosa del Ciutat de València con un punto principal a resolver: “La compensación de créditos, por importe de 13.839.825,00 €, constituye una de las medidas esenciales del Plan de Reestructuración, y supone la emisión de 230.250 nuevas acciones, numeradas correlativamente desde la 212.989 hasta la 443.238, ambas inclusive, de 60,10 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, hasta alcanzar una cifra total máxima de 26.640.403,80 euros de capital social”, reza el comunicado del club.

Y es que, a pesar de que el ascenso a Primera División supuso una bombona de oxígeno, la dimensión del agujero económico sigue siendo grande. Sobre todo, después de que OLB, uno de los acreedores, remitiese en febrero un burofax reclamando su parte de la deuda después de que el club no pudiese afrontar los pagos pendientes en dos ocasiones: 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre del mismo año. Por consiguiente, advertía de la posibilidad de solicitar el concurso de acreedores, pero el plan de reestructuración, presentado este 9 de octubre ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València, pretendrá desbloquear todos los pagos pendientes a través de la generación de ingresos, aún por explotar debido a los activos pendientes por ejecutar, como son la segunda fase de la reforma del estadio o la construcción de la Ciudad Deportiva de Buñol.

Discrepancias en la Delegación

Mientras, la Delegación de Peñas está en desacuerdo con lo expuesto, ya que, de ser aprobada la reestructuración de pagos de la deuda, Danvila alcanzará aproximadamente el 70 por cien de los títulos accionariales del club tras capitalizar los 15 millones de euros de deuda a BIZAS Capital. El organismo, de hecho, considera que hay muchas otras alternativas sobre las que el levantinismo no pierda poder. “La conversión del préstamo subordinado de Bizas en acciones no es imprescindible para la viabilidad del club. Los préstamos de Bizas ya actúan como cuasi-capital: no generan carga financiera, están subordinados y no son ejecutables. Capitalizarlo no aporta liquidez, no mejora la posición del resto de acreedores y sólo beneficia al propio inversor, que pasaría a controlar el club en solitario. Capitalizar deuda en condiciones que ignoran esta valoración supondría una pérdida patrimonial injustificable para la Fundación y para el levantinismo”, asegura la Delegación. No obstante, el 21 de octubre se cristalizará el próximo paso que dará el club con la intención de conseguir, de una vez por todas, el equilibrio financiero.