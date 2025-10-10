Kervin Arriaga juega los 90 minutos con Honduras ante Costa Rica

El jugador del Levante UD, Kervin Arriaga, ha formado parte del once inicial de la Selección de Honduras en el encuentro disputado la pasada madrugada frente a Costa Rica.

El centrocampista del Levante UD ha disputado los noventa minutos del partido que ha finalizado con empate a cero goles y que se ha celebrado en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El próximo compromiso del combinado hondureño se disputará el 13 de octubre ante Haití en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Recordamos que estos encuentros son clasificatorios para el Mundial 2026.