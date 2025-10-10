Kervin Arriaga sobresale con Honduras, pero se muestra autocrítico

Kervin Arriaga sigue envuelto en un proceso de mejora, crecimiento y desarrollo para volver a su mejor versión futbolística y a un nivel físico óptimo. Todo ello, se consigue a base de partidos y de encadenar titularidades para alcanzar esa regularidad en su juego. Con su trabajo y esfuerzo constante, sumado a su carácter y calidad, todo se vuelve más fácil. Nadie le ha regalado nada: su convicción personal y su gen competitivo es clave en todo el proceso. Para Calero, ya ha quedado clara la importancia del jugador en ese doble pivote, con un rol más defensivo, que de esa estabilidad y fuerza a la sala de máquinas levantinista. Ahora, con esas dos últimas titularidades consecutivas, Arriaga sigue dando los pasos adecuados para seguir cogiendo sensaciones y para fortalecer su resistencia. Todo indica de su importancia capital para sostener la columna vertebral de Orriols.

Por su parte, el 'misilito', concentrado con su selección para disputar sus respectivos compromisos internacionales para la clasificación a la Copa del Mundo 2026, jugó ayer un encuentro clave ante la Costa Rica de Keylor Navas, aunque el resultado no fue el esperado para los suyos. Cierto es que, las sensaciones fueron positivas por parte del equipo, con un dominio importante del juego: con el 72 % de la posesión y 11 tiros, aunque le faltó generar oportunidades claras de peligro, ideas convincentes y materializar su superioridad con goles para tumbar a los 'ticos'. Durante el desarrollo del choque, Kervin Arriaga volvió a sobresalirse con una actuación muy completa en sus 90 minutos sobre el terreno de juego: completó 76 pases con un 89% de precisión (el que más del partido), generó cuatro oportunidades de gol (la mayor cifra) y ganó el 71 % de sus duelos aéreos (5/7). Con el dorsal '5' a la espalda fue el eje en la distribución, control y creación del juego de su equipo. De hecho, fue uno de los mejores del partido con una valoración de 7,6.

A pesar de no pasar del empate 0-0, la selección hondureña sigue en la parte alta de la tabla: ocupa la segunda posición, empatado a 5 puntos con Haití (con quien también firmó tablas 0-0 el pasado 6 de septiembre). No obstante, en clave granota, el mediocentro de 27 años vuelve a sumar minutos de calidad en ese proceso de fortalecimiento y vuelta al cien por cien en el apartado físico. En sus tres titularidades consecutivas (dos con el Levante UD y una con Honduras), Arriaga suma un total de 242 minutos, una cifra que muestra su valía e importancia en ambos equipos. La próxima gran cita con su selección será el martes 14 de octubre a las 2:00 contra Haití (actual líder del grupo), un encuentro clave para empezar a definir sus posibilidades de clasificación. Ya en el nuevo parón de noviembre se toparán con Nicaragua y cerrarán nuevamente con Costa Rica. Todo por decidir, aunque este equipo quiere creer, y tiene mimbres de sobra para ello.

Kervin Arriaga muestra su frustración durante el encuentro contra Costa Rica / La Prensa

Autocrítica y toque de atención

Al finalizar el encuentro ante Costa Rica, Kervin Arriaga dio la cara ante los medios de comunicación para valorar el partido y el rendimiento de los suyos. Con su liderazgo habitual, el hondureño hizo autocrítica, reconoció errores y mandó un mensaje de compromiso a sus compañeros para tener muy en cuenta si quieren conseguir grandes cosas. "Nos faltó actitud, de saber lo que nos estamos jugando. No estoy reprochando a nadie con esto, pero hay que poner un poco más de actitud para buscar los puntos que nos clasifiquen al Mundial", admitió Kervin con frustración tras entender que podían haber conseguido un mejor resultado.

Además, señaló la falta de ideas del equipo y sus dificultades para hacerle daño a la selección costarricense. “Es un gran rival, vino a esperarnos atrás. Muchas veces no supimos qué hacer con el balón, pero bueno, hay que darle vuelta a la página y pensar en el día lunes”, aseguró con impotencia el de Puerto Cortés. A pesar de que el centrocampista hondureño admitió que no era el resultado que querían y que habían trabajado, también afirmó que ahora tienen un "partido importante" la semana que viene y que tienen que recuperarse tanto mental como físicamente para llegar en las mejores condiciones posibles. Un trabajo previo que no tuvo su recompensa final en el trascurso del partido, pero el optimismo no decae en la selección: "Aún sigue dependiendo de nosotros". Kervin Arriaga, como líder referencial y carismático de Honduras, espera seguir guiando a los suyos y lograr una victoria que se antoja crucial para lograr su anhelado objetivo de ir al Mundial de 2026.