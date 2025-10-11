Levante UD
Sergio Postigo: "El Levante me lo ha dado todo y por mis principios no podía fallarle"
El excapitán granota habla de su etapa por el Levante UD como una de las más importantes de su carrera
Ismael Bocanegra
Sergio Postigo, excapitán del Levante UD y actual jugador del CD Mirandés, repasó en el podcast Capitanes de LaLiga EASports una de las etapas más extensas, entre otras, de su carrera: su largo recorrido con el conjunto granota. El madrileño demostró su sentimiento de pertenencia hacia la entidad y los valores que le representan como futbolista.
Amor granota
Postigo recordó aquellos meses con una mezcla de orgullo y dolor. Admitió que no estaba siendo un jugador clave en el tramo final, pero que eso nunca le restó compromiso. "Era capitán de un club que me lo había dado todo y sabía lo que nos jugábamos", confesaba el central. Esa misma convicción fue la que le llevó a cerrar la temporada siendo una pieza esencial en el playoff, pese a que, según reconoce, ni siquiera tenía asegurada su continuidad. "Terminaba contrato y sabía que quizá no me renovarían, pero me daba igual. En ese momento solo pensaba en el bien del equipo", comentaba el exgranota.
El grupo es lo más importante
Durante la entrevista, el actual jugador "jabato" insistió en que su manera de entender el fútbol está ligada al respeto por el grupo, incluso en los momentos en los que el protagonismo personal brilla por su ausencia: "He tenido capitanes que no fueron buenos capitanes y aprendí eso, que no quería ser así".
La relación equipo-afición
El excapitán granota también reflexionó sobre lo que significa dejar una huella en un club. "En el fútbol estamos pocos años", comentaba Postigo. Según el central, lo que realmente importa es como te recuerdan y es por esto mismo que asegura sentirse orgulloso. Para el madrileño el orgullo no reside en títulos o partidos disputados, su mayor orgullo es la relación que mantiene con sus compañeros y la afición a lo largo del tiempo; afición entre la cual la levantinista destaca por encima de las demás.
Podéis escuchar la entrevista completa en el canal de LaLiga EASports:
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán
- El diagnóstico de Mosquera sobre la crisis del Valencia
- FC Barcelona 108-102 Valencia Basket, la Euroliga, resultado y resumen del partido
- Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos
- Mamardashvili admite que echa de menos València
- Horario y dónde ver el Barça-Valencia Basket
- Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau