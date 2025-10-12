La incertidumbre persistente con Alan Matturro

La historia interminable del Levante UD con las lesiones viene de muy atrás. A lo largo de los últimos años, el conjunto granota ha sufrido distintos infortunios físicos que han mermado a muchos jugadores, concretamente con piezas importantes y en fechas cruciales para los intereses del equipo. No obstante, este año, en la vuelta a Primera División, los de Calero han experimentado un caso no desconocido, pero insólito con uno de los nuevos fichajes. Por su parte, la nueva dirección deportiva ha ideado un equipo fuerte, competitivo y de calidad, con incorporaciones de nivel en varias de sus líneas. Pero... no todo fue a pedir de boca para los granotas.

De hecho, tras una pretemporada exigente, de mucho trabajo e intensidad, el Levante debutó en la categoría con una larga lista de ausencias, muchas de ellas por lesión, de gran parte de los nuevos. Kervin Arriaga, Olasagasti, Koyalipou no formaron parte de la plantilla en el primer encuentro de liga ante el Deportivo Alavés. A ello se le suma las lesiones previas a ese encuentro de dos centrales recién llegados: Matías Moreno (24 de julio) y la de Alan Matturro (18 de julio), y que aún se prolonga hasta la actualidad. Un cúmulo de desgracias que, tras el parón de selecciones revitalizador de septiembre, se subsanaron para buscar la mejor versión del equipo, tanto deportiva como física. Y así sigue, excepto para uno de ellos.

Sin duda, uno de los casos más llamativos en este comienzo de temporada para la entidad levantinista es la baja indefinida de Alan Matturro. El uruguayo, que llegó el pasado 9 de julio al Ciutat de València, ha sufrido una serie lesiones que le han apartado del primer equipo durante 87 días. De hecho, el ex del Genoa reapareció el pasado 11 de octubre públicamente para expresar agradecimientos tras las múltiples felicitaciones recibidas por su cumpleaños. No obstante, desde Orriols, son conscientes del enorme potencial, aptitudes defensivas y el carácter que atesora el defensa de Montevideo. Pero la afición mantiene su incertidumbre ante su larga baja y las pocas explicaciones que llegan desde el club acerca de su estado físico.

Alan Matturro y Etta Eyong, en un entrenamiento con el Levante UD / Levante UD

Sin debut oficial: 87 días de calvario

La negativa relación de Matturro con las lesiones se ha convertido en un calvario interminable en los últimos tres años, con múltiples de ellas prolongadas en el tiempo. Debido a todas estas limitaciones físicas, sus dos temporadas en Italia con el Genoa estuvieron marcadas por la irregularidad e inconsistencia en su juego. Tanto es así que, únicamente participó en 24 encuentros, 13 de ellos como titular, cifras insuficientes para desarrollarse y crecer tanto a nivel físico como futbolístico. A su temprana edad, todas estas lesiones son un indicador evidente de que el jugador deberá fortalecer su tonicidad y su resistencia, en busca de su mejor versión. Desde 2021 acumula 9 contratiempos, 354 días de baja y 40 encuentros perdidos por diversas lesiones. Además, su paso por tierras italianas pasó por quirófano para operarse de los tendones rotulianos de las dos rodillas, y algunas lesiones de hombro y en el muslo. Todas ellas han influido directamente en la continuidad de su juego, y le han impedido tener el protagonismo que hubiese querido con sus clubes.

Su paso por el Levante UD lleva un camino parecido, aunque la determinación y el trabajo del jugador son claves para tratar de recomponerse y alcanzar ese punto físico y futbolístico óptimo beneficioso para ambas partes. Inmediatamente después de su llegada tuvo la oportunidad de jugar su primer encuentro no oficial con el Levante en un amistoso el 12 de julio ante el Johor FC. El defensa uruguayo entró en la segunda parte, y dejó buenas sensaciones, principalmente al ser el único zurdo junto a Cabello en esa demarcación, y por esa seguridad y buen trato con balón que mostró en esos 45 minutos. Pero la alegría duró seis días... El 18 de julio, el conjunto granota anunció mediante el parte médico ASISA una nueva desventura para Matturro: lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda.

Desde ese momento hasta los días venideros, el central ha estado ausente y se ha perdido las ocho primeras jornadas de LaLiga. A mediados del mes de septiembre surgió un ápice de confianza entre los granotas, ya que el uruguayo se incorporó de manera parcial en los entrenamientos grupales, aunque no duraría mucho la alegría... Su debut, esperado esa misma semana ante el Girona, se postergó. A día de hoy, es el único jugador de plantilla sin debutar y sin jugar ni un solo minuto en competiciones oficiales. Ahora, tanto Julián Calero como la afición ansía tenerle de vuelta cuanto antes, no solo por la cantidad de partidos y la exigencia de ellos, sino porque, al margen de las lesiones, es un perfil de jugador con condiciones de sobra para ser importante en la línea defensiva. Empieza la cuenta atrás para que el zaguero logre su ansiado debut en el Ciutat de València, junto a su gente.