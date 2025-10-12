Mathew Ryan, garantía y seguridad bajo palos

En la preparación/confección de la plantilla del Levante UD para su nueva temporada en Primera División, había ciertas posiciones prioritarias que exigían reforzarse con jugadores contrastados y de nivel. Sin duda, una de ellas era la portería, una de esas demarcaciones donde reinó la incertidumbre tanto en las oficinas levantinistas como entre sus aficionados, especialmente tras la baja sensible de Andrés Fernández, uno de los pilares del ascenso. A día de hoy, la no renovación del guardameta murciano sigue siendo una incógnita, aún sin resolver, sin una respuesta clara y transparente por parte del jugador y del Levante UD. Una operación que se ha fraguado en secreto y que muchos siguen sin comprender, y más cuando, a sus 38 años, no solo seguía siendo un portero de máxima garantía, sino también una de las piezas claves —con su liderazgo, carácter y fiabilidad bajo palos— del Levante UD la temporada pasada. ¿Qué ocurrió realmente en esa salida? ¿Cuáles eran los principales motivos? Preguntas sin respuesta, que dejaron un marco plagado de dudas en cuanto a qué decisión tomar en la portería. Lo que quedó constatado es que el Ciutat de València estaba encantado con su profesionalidad y su presencia segura bajo palos. Uno de los más queridos de la plantilla.

Esta situación, y la desconfianza/escepticismo de continuar en la siempre difícil Primera División únicamente con Pablo Campos —un portero prometedor y de la casa, con grandes condiciones, pero sin experiencia en la máxima categoría del fútbol español—, imperaba la necesidad de incorporar a un guardameta seguro y fiable, ya consolidado, y con esa predisposición para asumir los galones de un equipo que había perdido a dos de sus líderes: Andrés García y Vicente Iborra. Muchos nombres se pusieron sobre la mesa en un cierre de mercado frenético para tratar de incorporar un portero de tales características.

Mientras tanto, en las tres primeras jornadas, el canterano granota dejó sensaciones positivas en su debut en la élite: un combinado de grandes paradas, reflejos y buen juego de pies, pero le faltaba ese punto de presencia y seguridad en el área. No obstante, el cuadro levantinista encontró una solución confiable para apuntalar la portería: el fichaje a coste de cero de Mathew Ryan. Desde su llegada, ha caído de pie en Orriols, acrecentado sobre todo con esa larga trayectoria y su experiencia previa en Valencia tras sus dos temporadas con el conjunto valencianista. Todo ello, sumado a sus notables capacidades como portero, lo afianzan como el nuevo guardián de la portería del Levante.

Ryan durante el partido del Levante ante el Betis / LaLiga

Seguridad y fiabilidad bajo palos

Mathew Ryan, con casi 600 partidos entre sus guantes —474 en clubes y 100 como internacional con Australia—, le dan un bagaje consolidado para asumir con confianza y determinación la portería granota. Desde su debut en la jornada 3 ante el Elche CF, el guardameta de 33 años y 1,84 metros de altura es el séptimo jugador con más minutos del equipo: concretamente 540, acumula seis titularidades consecutivas, dos porterías a cero y es el octavo portero de LaLiga con más paradas, con un total de 22. En sus primeros encuentros como levantinista, el australiano dejó buenas sensaciones: grandes intervenciones (ante Elche, Real Madrid o decisivas ante el Real Oviedo), precisión en los desplazamientos en largo, y ese pose y seguridad que transmite con su juego. Además, su veteranía y su personalidad son dos características claves, dado que tiene esa capacidad para dirigir, transmitir ideas y hacerse grande en los centros al área o balones parado.

Asimismo, en tan solo cinco encuentros, Ryan acumula un 71% de éxito en sus paradas y un 66,3 % de precisión en sus pases. Por tanto, para Calero, el guardameta nacido en Sidney se está convirtiendo en uno de los activos más importantes del equipo. Su compenetración y diálogo constante con la defensa, tanto con los laterales Toljan-Manu como con la pareja de centrales actual Matías Moreno-Dela, supone un valor añadido en la firmeza defensiva de la zaga del Levante. También destaca por esa visión y anticipación del juego obtenida tras su dilatada experiencia al máximo nivel, y que le permiten tomar las mejores decisiones durante el encuentro.

Su última campaña (2024-25) en tierras francesas: en el Lens junto a Koyalipou, estuvo marcada por la irregularidad y la inconsistencia en su juego. Ahora, con la confianza del míster, del equipo y de su afición, parece haber recuperado su mejor versión: sólida y segura. No obstante, en sus cuatro temporadas con el Brighton en la Premier League fueron primordiales para su desarrollo y crecimiento como portero, hasta convertirse hoy en un guardameta de garantías. Mathew Ryan, con un valor de mercado de 2,5 millones, llegó a coste cero y firmó por una temporada hasta 2026.

Mathew Ryan en el encuentro ante el Elche CF / LaLiga

Su presencia con Australia

Por su parte, Ryan se encuentra concentrado con Australia para disputar dos compromisos amistosos: contra Canadá y Estados Unidos. El encuentro ante la selección canadiense se saldó con victoria por 0-1 para los australianos, aunque el veterano portero se quedó en el banquillo, no disputando así ningún minuto. Su siguiente cita será el próximo miércoles a las 3:00 ante los estadounidenses. Tras este partido, el guardameta granota pondrá rumbo a Valencia para preparar la siguiente jornada de liga el domingo a las 18:30 contra el Rayo Vallecano en el Ciutat de València. Cierto es que, le espera uno de los viajes más largos en cuanto a distancia y duración: casi 24 horas de vuelo, lo que implica un desgaste evidente.

Con tan solo 20 años, en 2019, logró su debut con la selección australiana, con la que ha ido 119 veces convocado y ha jugado 100 partidos como titular. Sin duda, una de las figuras referenciales entre los suyos. Y ahora, quiere serlo con el Levante UD en Primera División. De momento, está generando argumentos de sobra para consolidarse en la portería de Orriols para esta temporada, y quien sabe si para varias más. A pesar de haber llegado hace escasos meses, mimbres y calidad no le faltan para desenvolverse, con la máxima competitividad/competencia, en esta exigente temporada. Un portero de los que suman con creces para la permanencia, de los que son determinantes en la consecución de los objetivos.