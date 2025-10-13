Carlos Espí se reivindica en el amistoso frente al Leganés (3-3)

El Levante UD cayó en los penaltis en el torneo amistoso Villa de Leganés después de un partido plagado de goles (3-3) en el que el conjunto granota fue siempre a remolque y que acabó empatando gracias al gran gol de Carlos Espí, que pidió más minutos a Juián Calero.

El conjunto de Julián Calero salió con un once completamente alternativo con el fin de evaluar a todos sus futbolistas de cara a incrementar el nivel de la rotación 'granota' con el regreso de la competición en el que la ausencia más notable fue la de un Carlos Espí que no participó hasta el tramo final de la segunda parte... y lo aprovecharía para reivindicarse.

Una acción del amistosos entre Leganés y Levante UD / Levante UD

El Leganés se adelantó con un temprano gol en el minuto 4 gracias al tanto de Álex Millán para poner a los suyos por delante aprovechando un rechace. Respondió de forma temprana Olasagasti para igualar las tornas, también aprovechando un rechace al disparo de su compañero desde el balcón del área.

Los madrileños dominaban sobre el campo y apenas siete minutos más tarde volvían a poner tierra de por medio con un gol de Figueredo con un buen remate de cabeza a la salida de un córner. Duro golpe para el Levante en una primera parte que no tendría mucha más historia.

Segunda parte, mismo guion

La segunda arrancó igual que la primera, con un entonado Millán para los pepineros marcando el tercero de la contienda tras una gran jugada individual. La reacción granota, no obstante, tampoco tardó mucho en llegar con una buena jugada colectiva que Íker Losada finalizó con frialdad ante el portero.

Reivindicación Carlos Espí

En este escenario llegaron los cambios, entre ellos el de Carlos Espí, que marcó un gran gol para reivindicarse a ojos de Calero. El atacante valenciano recibió el balón en el área, hizo un gran control orientado y definió como un auténtico 'killer'. Tres a tres y amistoso plagado de goles.