El Levante UD Femenino disputará en el Ciutat de València los partidos ante el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona

El Levante UD ha anunciado este lunes que el primer equipo femenino jugará sus dos próximos encuentros de Liga F en el estadio Ciutat de València, frente al Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona. El primero de ellos será frente al conjunto isleño el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas, mientras que todavía no se conoce el horario de la visita del Barça al estadio levantinista, será en la jornada del 22/23 de noviembre.

El club levantinista anima a todos sus seguidores, a través de un comunicado, a acompañar al equipo femenino en el Ciutat de València en los dos próximos partidos, en los que las jugadoras granotas buscarán sumar el apoyo de su afición.

Levante UD – Costa Adeje Tenerife

Sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas - Inicio de la venta de entradas: 15 de octubre

Condiciones y precios:

Abonados del Femenino Buñol y Femenino Simpatizante: No podrán acceder con su abono habitual, pero podrán retirar hasta tres entradas (la suya y dos adicionales).

(la suya y dos adicionales). Abonados del equipo masculino: No podrán utilizar su abono para acceder, pero podrán retirar una entrada gratuita . Además, quienes asistan al encuentro recibirán una entrada de regalo para el partido frente al FC Barcelona.

. Además, quienes asistan al encuentro recibirán para el partido frente al FC Barcelona. Entradas para colectivos con descuento: 5 €

Precio general: 8 €

Levante UD Femenino – FC Barcelona

Fin de semana del 22 o 23 de noviembre (hora y día por confirmar) - Inicio de la venta de entradas: 3 de noviembre

Condiciones y precios: