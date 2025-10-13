Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Levante UD Femenino disputará en el Ciutat de València los partidos ante el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona

El Levante Femenino jugará los próximos partidos en el Ciutat de València.

Hugo Ferrer

El Levante UD ha anunciado este lunes que el primer equipo femenino jugará sus dos próximos encuentros de Liga F en el estadio Ciutat de València, frente al Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona. El primero de ellos será frente al conjunto isleño el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas, mientras que todavía no se conoce el horario de la visita del Barça al estadio levantinista, será en la jornada del 22/23 de noviembre.

El club levantinista anima a todos sus seguidores, a través de un comunicado, a acompañar al equipo femenino en el Ciutat de València en los dos próximos partidos, en los que las jugadoras granotas buscarán sumar el apoyo de su afición.

Levante UD – Costa Adeje Tenerife

Sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas - Inicio de la venta de entradas: 15 de octubre

Condiciones y precios:

  • Abonados del Femenino Buñol y Femenino Simpatizante: No podrán acceder con su abono habitual, pero podrán retirar hasta tres entradas (la suya y dos adicionales).
  • Abonados del equipo masculino: No podrán utilizar su abono para acceder, pero podrán retirar una entrada gratuita. Además, quienes asistan al encuentro recibirán una entrada de regalo para el partido frente al FC Barcelona.
  • Entradas para colectivos con descuento: 5 €
  • Precio general: 8 €

Levante UD Femenino – FC Barcelona

Fin de semana del 22 o 23 de noviembre (hora y día por confirmar) - Inicio de la venta de entradas: 3 de noviembre

Condiciones y precios:

  • Abonados del Femenino Buñol y Femenino Simpatizante: No podrán acceder con su abono, pero podrán retirar dos entradas gratuitas (la suya y una adicional). También podrán adquirir hasta cinco entradas adicionales con precio reducido.
  • Abonados del equipo masculino: Aquellos que hayan asistido al partido ante el UD Tenerife recibirán un código de descuento para retirar su entrada. El resto de abonados también dispondrán de precio con descuento.
  • Entradas para colectivos con descuento: 8 €
  • Precio general: 14 €

