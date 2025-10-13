El Levante UD Femenino disputará en el Ciutat de València los partidos ante el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona
El Levante UD ha anunciado este lunes que el primer equipo femenino jugará sus dos próximos encuentros de Liga F en el estadio Ciutat de València, frente al Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona. El primero de ellos será frente al conjunto isleño el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas, mientras que todavía no se conoce el horario de la visita del Barça al estadio levantinista, será en la jornada del 22/23 de noviembre.
El club levantinista anima a todos sus seguidores, a través de un comunicado, a acompañar al equipo femenino en el Ciutat de València en los dos próximos partidos, en los que las jugadoras granotas buscarán sumar el apoyo de su afición.
Levante UD – Costa Adeje Tenerife
Sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas - Inicio de la venta de entradas: 15 de octubre
Condiciones y precios:
- Abonados del Femenino Buñol y Femenino Simpatizante: No podrán acceder con su abono habitual, pero podrán retirar hasta tres entradas (la suya y dos adicionales).
- Abonados del equipo masculino: No podrán utilizar su abono para acceder, pero podrán retirar una entrada gratuita. Además, quienes asistan al encuentro recibirán una entrada de regalo para el partido frente al FC Barcelona.
- Entradas para colectivos con descuento: 5 €
- Precio general: 8 €
Levante UD Femenino – FC Barcelona
Fin de semana del 22 o 23 de noviembre (hora y día por confirmar) - Inicio de la venta de entradas: 3 de noviembre
Condiciones y precios:
- Abonados del Femenino Buñol y Femenino Simpatizante: No podrán acceder con su abono, pero podrán retirar dos entradas gratuitas (la suya y una adicional). También podrán adquirir hasta cinco entradas adicionales con precio reducido.
- Abonados del equipo masculino: Aquellos que hayan asistido al partido ante el UD Tenerife recibirán un código de descuento para retirar su entrada. El resto de abonados también dispondrán de precio con descuento.
- Entradas para colectivos con descuento: 8 €
- Precio general: 14 €
