El Levante se hunde y sus rivales emergen

El Levante UD no levanta cabeza. Y eso que contra el Sevilla mostraron una cara desconocida hasta entonces esta temporada . Más verticalidad, más juego combinativo, más atrevimiento, más tiros a puerta (4). Pero nada. En el fútbol de poco sirve tener ocasiones si estas no se reflejan en el marcador. Porque sí, parecía que el Levante sabía lo que estaba —y está— en juego. Que la excusa de que es el principio ya no servía. Pero también hubo errores, pérdidas de marca y pases imprecisos.

Las lágrimas de Laura Coronado al finalizar el partido fueron muy representativas de ese quiero, pero no puedo. También, de la desesperación e impotencia. La guardameta estaba siendo la mejor de su equipo. Puso una mano dura a la falta botada por Rosa Márquez, sacó los puños ante un remate de Raquel Morcillo y metió la pierna para evitar el gol de Andrea Álvarez. Pero le faltó contundencia para tapar el disparo de Chantan Hagel, e Inma Gabarro lo aprovechó para estrenarse, de nuevo, con el Sevilla.

Mientras el conjunto granota se hunde, más si cabe, en la tabla de clasificación —un punto de 21 posibles—, sus rivales emergen del fondo. En la misma jornada, la SD Eibar sorprendió a un invicto Costa Adeje Tenerife y sumó su segunda victoria de la temporada — la primera fue, precisamente, en casa del Levante — que las coloca en undécima posición, con siete puntos. El RCD Espanyol consiguió su primer triunfo por 3-0 a costa del Alhama CF. Una victoria que las aleja de los puestos de descenso —duodécimas con seis puntos—.

Precisamente, el cuadro alhameño es otro de los rivales directos del Levante. Antes de su visita al Dani Jarque, las azulonas encadenaban una buena dinámica: dos victorias consecutivas, las únicas en su haber. Y, pese a este batacazo, ocupan la décima posición, con 8 puntos . Por último, en Riazor el DUX Logroño salvó un punto, que se sintió como si fueran tres.Un empate que sabe a poco para un Dépor que, con seis puntos, ocupa ladecimotercera posición. Mientras, el conjunto vinotinto se encuentra un escalón por detrás (14ª), marcando la salvación con cuatro puntos.

María de Alharilla, capitana del Levante UD, con la pelota frente al Sevilla / LEVANTE UD

Obrar la resurrección en el Ciutat

El Levante necesita algo que le haga despertar, que le haga salir del bucle negativo. Y quizá ese algo es el calor de su afición. Por eso, la entidad granota ha decidido abrir el Ciutat de València para ellas . Los partidos como locales ante el Costa Adeje Tenerife —sábado 1 de noviembre— y FC Barcelona —programado para el 22 o 23 de noviembre— se jugarán en Orriols.