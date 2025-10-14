Exgranota firma otra 'delicatessen': golazo de falta marca de la casa

Los clásicos nunca mueren. Podrán estar jugando en otra liga, en otra competición, en otro país, con otros jugadores..., pero lo que está claro es que quien tiene calidad, destreza y maestría en lo suyo no desaparece, sino que reaparece en los momentos importantes, cuando su equipo lo necesita, y donde más cómodo se siente. Porque quien está entre los mejores en una habilidad natural, lo está para siempre, y si no, que se lo digan a don Enis Bardhi. El macedonio, más conocido como el 'francotirador' o el 'tirador granota', es uno de esos centrocampistas capaces de intimidar, de asustar y de ocasionar terremotos en las porterías rivales, pero no solo con clase habitual, sino desde los tiros libres.

Sin duda, en los últimos años se ha ganado la etiqueta de experto o especialista (como lo quieran llamar) en los lanzamientos de faltas. Cuando cometes una infracción cerca de tu área o incluso en una situación más alejada (posición inmejorable para él), ya sabes lo que te espera: o un disparo fuerte y teledirigido a la escuadra; o un golazo capaz de limpiar las redes de la portería de telarañas, y vaya si lo hace. Desde su posición habitual, bajo esa compostura corporal reconocible, pero sobre todo, con esa capacidad para imprimir potencia, precisión y velocidad a sus lanzamientos a balón parado, le convierten en uno de los mejores en esta faceta ofensiva, a la altura de los Messi, Maradona, Cristiano..., en la mesa de los más grandes.

Bardhi y su Macedonia se citan con la historia / EFE

El 'francotirador' dispara de nuevo

Y ahora, como máximo referente y capitán de su selección, ha vuelto a dejar una 'delicatessen' de las suyas, inherente a su estilo de juego y marca de la casa del macedonio. Un golpeo que lleva su sello, la marca Enis Bardhi. En el compromiso internacional de Macedonia del Norte para la clasificación al Mundial de 2026 ante Kazajistán, el mediocentro acudió al rescate de su equipo—que iba perdiendo 0-1—, y que, con un libre directo sensacional puso el balón en la escuadra derecha de la portería, imparable para el guardameta kazajo. Uno de los mejores goles de la jornada. Una vez más, el mediocentro de 30 años y 1,72 metros de altura volvió a ser protagonista con su nación, tanto con su tremendo disparo de falta como con su actuación estelar durante el partido, del que fue nombrado el mejor. El rendimiento del macedonio fue colosal: tres tiros, cuatro oportunidades creadas, 79 % de precisión de pase (44/56), dos regates completados, 9/11 tiros largos precisos (82%), y en el lado más defensivo, cuatro recuperaciones, tres entradas y 6/9 duelos terrestres ganados (67%). Con todo ello, fue el MVP del encuentro con un 8,5 de valoración.

A pesar de no lograr una victoria importante para seguir creciendo en esa clasificación a la Copa del Mundo que se celebrará en las sedes de EEUU, México y Canadá, Bardhi dejó sensaciones positivas, propias de su mejor versión, que en España, y sobre todo en Valencia, conocen muy bien. Además, en el primer parón de selecciones de la temporada (el de septiembre), el excentrocampista del Levante UD marcó en la goleada contra por 5-0 ante Liechtenstein. Ya son dos dianas y una asistencia en siete partidos de eliminatorias de 2025. En el cómputo global, ha disputado 78 partidos, en los que ha firmado 20 goles y 8 asistencias. En efecto, estos números demuestran que es una pieza clave y determinante para Blagoja Mlevski. Actualmente, Macedonia ocupa la segunda posición del grupo J con 13 puntos, en esa difícil pelea por disputarle a Bélgica la primera plaza de acceso directo. Su próxima gran cita definitiva será el 18 de noviembre ante Gales, un choque directo que decidirá la segunda plaza y la clasificación de los macedonios al Mundial.

Un récord histórico en Orriols

Si alguien no se lo cree, no es consciente de esta virtud exclusiva, que lo pregunten en Orriols, a los granotas, máximos conocedores de las obras maestras que dejó desde el ángulo/distancia del tiro libre, con cifras inéditas. El Levante, con un fichaje desconocido e incluso sorprendente para muchos, con la presión de traer refuerzos de nivel en su ascenso a Primera División en 2017, trajo desde Hungría y por 1,5 millones de euros, a un joven y prometedor Enis Bardhi, cuyo rendimiento y números bajo la disciplina levantinista no dejaron indiferente a nadie. Un fichaje extraordinario, que fue capaz de encandilar tanto al club como a su afición.

Su potencial fue en aumento. Sus actuaciones cada vez mejores: en sus cuatro temporadas como granota, sumó 24 goles (siete de ellos de falta) y 13 asistencias en 162 encuentros. Números sobresalientes que no dejaron de crecer. Muchos levantinistas recordarán sus chicharros ante el Barcelona, Deportivo de la Coruña o Ahtletic de Bilbao. De hecho, en su primera temporada con el Levante llegó a coronarse como uno de los mejores lanzadores de falta de LaLiga, especialmente por su alta efectividad en la temporada 2017/2018, donde superó a una de las estrellas, a Messi. El macedonio convirtió seis tiros libres de 22, con un porcentaje de acierto del 27,27 %; mientras que la leyenda argentina anotó siete goles de 52 faltas lanzadas, con un 12,07 %. Un dato que demuestra el acierto y la precisión de sus disparos.

Bardhi celebra un gol frente al Atlético / SD

Su rendimiento en tierras turcas

Por su parte, Enis Bardhi, tras su traspaso (en 2022) del Levante al Trabzonspor por unos 3 millones de euros, encadena cuatro temporadas en la Süper Lig de Turquía, aunque con un rendimiento que ha ido de más a menos. En sus tres campañas con el "Bordo-Mavililer", ha jugado 97 partidos: 42 en 2022/23, 42 en 2023/24 y 18 en 2024/25, lo que muestra sus buenas sensaciones iniciales y la posterior irregularidad de su juego. Además, anotó 13 goles y repartió 7 asistencias. No obstante, en el mercado invernal de este año se marchó gratis al Bodrum FK, un equipo en la Segunda categoría turca, donde ha disputado 18 partidos, 13 como titular, en los que sumó dos goles y tres asistencias.

Sus pasos por tierras turcas no quedarían ahí. En el último mercado de fichajes, el macedonio puso rumbo a coste cero al Konyaspor, en su vuelta al máximo nivel de Turquía. De momento, encadena seis titularidades consecutivas, en los que ha marcado dos dianas. Con este comienzo, el mejor Bardhi parece estar de vuelta, y, aunque acaba de llegar y le espera el proceso habitual de adaptación, el ex del Levante, con confianza y determinación, puede ser un activo infalible para el equipo turco. Pero con su selección, sigue dejando destellos de lo que es: un mediocentro de élite.