Kervin Arriaga, titular en la victoria de Honduras frente a Haití

El combinado hondureño se impuso por 3-0 y alcanza el liderato

Kervin Arriaga en los entrenamientos previos a el duelo contra Costa Rica

Kervin Arriaga en los entrenamientos previos a el duelo contra Costa Rica / Honduras

Hugo Ferrer

El jugador del Levante UD, Kervin Arriaga fue titular en el compromiso de la Selección de Honduras frente a Haití celebrado esta madrugada.

El jugador levantinista completó el encuentro que acabó con triunfo hondureño por 3-0. Una victoria que les permitió escalar posiciones y alzarse hasta el primer puesto de la clasificación del Grupo C.

El centrocampista regresará a Valencia tras haber formado parte del once titular de los dos partidos disputados por Honduras frente a Costa Rica (0-0) y Haití (3-0).

Kervin Arriaga, durante el partido ante el Oviedo.

Kervin Arriaga, durante el partido ante el Oviedo. / LEVANTE UD

El jugador llegará a tiempo para ejercitarse junto a sus compañeros para preparar el próximo partido de los de Calero en LaLiga, que debe disputarse este domingo en el Ciutat de València frente al Rayo Vallecano.

