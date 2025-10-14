Kervin Arriaga, titular en la victoria de Honduras frente a Haití
El combinado hondureño se impuso por 3-0 y alcanza el liderato
El jugador del Levante UD, Kervin Arriaga fue titular en el compromiso de la Selección de Honduras frente a Haití celebrado esta madrugada.
El jugador levantinista completó el encuentro que acabó con triunfo hondureño por 3-0. Una victoria que les permitió escalar posiciones y alzarse hasta el primer puesto de la clasificación del Grupo C.
El centrocampista regresará a Valencia tras haber formado parte del once titular de los dos partidos disputados por Honduras frente a Costa Rica (0-0) y Haití (3-0).
El jugador llegará a tiempo para ejercitarse junto a sus compañeros para preparar el próximo partido de los de Calero en LaLiga, que debe disputarse este domingo en el Ciutat de València frente al Rayo Vallecano.
