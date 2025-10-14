Los números del Levante - Rayo Vallecano en Primera

El Levante recibe este domingo en el Ciutat de València al Rayo Vallecano, ante el que ha perdido en más ocasiones que ha ganado en sus enfrentamientos como local en Primera División.

En las siete veces que se han enfrentado en el Ciutat de València, el balance es de dos victorias para el Levante, dos empates y tres triunfos para el Rayo Vallecano, que ganó por última vez en València en el curso 2014-15 por 0-2, con un doblete de Leo Baptistao.

El Levante logró sus dos victorias ante el equipo vallecano en 2016 y 2019 y el último partido entre ambos en Primera se celebró en septiembre de 2021 y el encuentro acabó con empate a uno. Roger adelantó al Levante y Sergi Guardiola empató en el 92.

El Levante formó con: Aitor, Miramón, Vezo, Rober Pier (Postigo), Clerc, Morales, Melero, Campaña (Malsa), Pablo Martínez (Pepelu), Cantero (Dani Gómez) y Roger (Son).

Por su parte, el Rayo alineó a Dimitrievski, Balliu, Catena, Saveljich (Valentín), Fran García, Ciss (Sergi Guardiola), Santi Comesaña, Merquelanz (Isi), Trejo (Unai López), Álvaro García y Nteka (Bebé).