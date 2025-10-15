Levante-Ciutat: un músculo listo para volver a fortalecerse

Pocas historias hay tan bonitas como la del Ciutat de València con su equipo. Un vínculo especial que se ha ido fraguando bajo los valores de la humildad, sufrimiento y lágrimas. Derrotas sí, desgracias naturales sí, momentos delicados también; pero todas esas vivencias te ayudan a crecer, los varapalos del fútbol y de la vida son fruto de un aprendizaje constante de cada momento, y lo que queda arraigado al césped de Orriols es ese vínculo sempiterno entre el Levante UD y los granotas. Pero sin el apoyo, el alma y la pasión de su afición, el club levantinista no hubiera conseguido lograr muchos de sus éxitos, entre ellos, el valioso ascenso a Primera División tres años después. Pero otra vez, el gato subió a la palmera, pero no lo hizo solo, sino con esa relación de amor incondicional del Levante y su Ciutat de València. Los infortunios y las adversidades del fútbol han mostrado esa versión valiente y resiliente de la afición, de aquellos que estuvieron en las malas, en las maduras y en las buenas, pero sobre todo, cuando todo parecía imposible, y cuyo regreso a la élite se presentaba como un panorama lejano, ese sentimiento granota respondió a la altura del club y de su historia.

Pero esta comunión afición-equipo no viene solo de ahora. Viene de sus raíces, viene del barro (Segunda y Tercera División) y viene de una generación de granotas que han sabido transmitir a la perfección lo que significa formar parte de este club y luchar por este escudo hasta el final. Y en la vuelta a Primera, con más ilusión si cabe y con las grandes historias del pasado aflorando, el Levante quiere volver a fortalecer su fortín, su casa, bajo el furor de 20.000 almas levantinistas. En la temporada pasada, se sanaron las heridas, se reconstruyó la identidad del club, y en el que el equipo (sin ser favorito) logró el ansiado ascenso a la élite del fútbol español. Eso sí, con una afición entregada, que nunca perdió la fe y que aunó esfuerzos para posicionarse como el jugador número "12". Ese pilar que siempre está, donde siempre te apoyas y sabes que lo tendrás hasta la eternidad. La pasión granota está en auge, pasa por un crecimiento sin precedentes, cuya expansión parece no tener límite. Y si no, que se lo digan a todos esos jóvenes que han elegido a ultranza el camino levantinista, y que cada vez son más... Sin duda, el futuro del Levante está a buen recaudo con aquellos que quieren vivir la vital experiencia de ser un granota más.

Vicente Iborra durante la celebración del ascenso a Primera División junto a su afición / Levante UD

El peor local de LaLiga

A pesar de los grandes números del Levante fuera de casa —cuarto mejor visitante— y su enorme caudal ofensivo —quinto máximo goleador con 13 tantos—, los de Calero aún no han logrado una victoria como locales, esto implica ser el peor equipo en casa de LaLiga. Sin duda, el conjunto granota quiere revertir esta dinámica negativa en su feudo y abandonar esa ilustrativa plaza como colista (20) en cuanto a los resultados como anfitriones. Además, los de Orriols también acumulan un balance adverso en el gol average: 5 goles a favor y 9 en contra, es decir, un cómputo global de -4. En total, en casa, suman tan solo 1 punto, una cifra insuficiente si quieres conseguir tu anhelado objetivo de la permanencia. Sin duda, puntuar como visitante es clave para ganar confianza y no distanciarte en demasía del resto. Pero hacer del Ciutat de València un fortín como ya lo fue en el pasado, es la máxima prioridad, y más en Primera División.

Cierto es que, el conjunto granota ha sufrido el calendario más difícil en casa, dado que no solo ha recibido al Real Betis (en la pelea por Europa), sino también a los miuras españoles: Barcelona y Real Madrid. Tres equipos de máximo nivel en las seis primeras jornadas de LaLiga. De hecho, contra el equipo verdiblanco empatan 2-2 —un resultado positivo—, aunque ibas ganando 2-0 en los primeros instantes del encuentro. Y ante los culés, también logran lo más complicado, ponerse por delante 2-0. No obstante, la calidad y las individualidades del Barsa, que no son pocas, salen a relucir, y el esfuerzo físico inicial pasó factura hasta caer derrotado. Por tanto, en estos dos arduos encuentros el equipo mostró esa garra y competitividad, sumado a unos argumentos ofensivos que son la principal baza de los de Calero. Ante los blancos poco se pudo hacer: la goleada fue más que merecida.

Pero todo esto ya queda atrás. El Ciutat de València quiere volver a rugir, a animar y a llevar al equipo en volandas para conseguir de una vez por todas la primera victoria de la temporada. Con su gente, bajo el inexpugnable respaldo de su afición más fiel, el próximo domingo a las 18:30, frente al Rayo Vallecano, el fortín levantinista se viste de gala para dejarse la piel y la garganta por su equipo. Una gran oportunidad para romper esa racha negativa y reafirmar esa conexión imparable entre el equipo y el Ciutat, la que nunca falla. Esa sequía de victorias está cerca de llegar a su fin, y no hay mejor lugar para hacerlo que en el feudo granota, lugar donde ocurren cosas grandes.

Los jugadores del Levante UD celebrando un gol ante el Barcelona / LaLiga

Invicto desde 2014 ante el Rayo Vallecano en el Ciutat

Por su parte, el duelo Levante UD-Rayo Vallecano es un clásico tanto en Primera como en Segunda. De hecho, granotas y rayistas se han enfrentado 38 veces a lo largo de la historia: 15 victorias para los de Orriols, 12 para los de Vallecas y 11 empates. En el cómputo global ganan los de Calero, y también en los últimos cuatro partidos contra el Rayo en la máxima competición española: con dos triunfos, una derrota y un empate. En casa, ganaron el 4 de mayo de 2019 por 4-1, y firmaron tablas en el marcador el 11 de septiembre de 2011 por 1-1. Además, extienden una imbatibilidad como locales hasta la temporada 2014-15, donde cayeron, el 27 de septiembre, por 0-2 en el Ciutat de València. Esto hace un total de 11 años sin perder del Levante en casa ante los de Íñigo Pérez. El cuadro levantinista quiere prolongar su invicto en la jornada 9 de LaLiga, aunque en frente tienen a un gran equipo, con un gran despliegue de fútbol, aunque su rendimiento no se acompaña a los resultados esperados.

No obstante, no todas las estadísticas juegan a favor de los granotas. Desde la campaña 2011/12, se han topado en 18 ocasiones, con siete victorias para el Levante, ocho triunfos para el Rayo y tres empates. Asimismo, de estas, 14 han sido en Primera, con un balance negativo para el conjunto levantinista: cinco victorias, siete derrotas y dos empates. Concretamente, en el Ciutat, se han enfrentado en siete ocasiones, aunque otra vez salen perdiendo los locales en el cara a cara: dos victorias, tres derrotas y dos empates.

El inexpugnable fortín en Segunda

Por su parte, el Levante UD ya evidenció en la histórica temporada pasada que el Ciutat de València es una fortaleza muy difícil de quebrantar. Esa comunión afición-equipo fue uno de los bastiones clave para conseguir grandes éxitos, sumar victorias y hacerse fuertes en un lugar prácticamente inconquistable. Sus números como local así lo reflejan: de los 79 putos que consiguió como líder de la clasificación, 33 fuera y 46 en casa, es decir, un 58 % de ellos logrados en feudo granota. Además, sumó un total de 13 victorias, 7 empates y una sola derrota. Números sobresalientes que muestran la importancia que tuvo para el Levante jugar en su campo, donde fue un equipo sólido y resistente amparado por su afición. Ahora, en Primera División, Levante-Ciutat: es un músculo listo para volver a fortalecerse en su máximo esplendor.