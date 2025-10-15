Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mathew Ryan juega con Australia ante Estados Unidos

El portero regresa a Valencia tras disputar este segundo amistoso

Hugo Ferrer

Mathew Ryan ha participado en el encuentro amistoso que ha disputado la Selección de Australia frente a Estados Unidos en el Dick’s Sporting Goods Park de Colorado.

El combinado australiano se puso por delante en el marcador, pero los estadounidenses acabaron imponiéndose por 2-1.

El guardameta regresa a Valencia tras la disputa por parte de su selección de dos amistosos ante Canadá y Estados Unidos. El jugador llegará a tiempo para ejercitarse junto a sus compañeros para preparar el próximo partido de los de Calero en LaLiga, que debe disputarse este domingo en el Ciutat de València frente al Rayo Vallecano.

