ENTRENAMIENTO
Etta Eyong y Arriaga, disponibles para jugar contra el Rayo
Los dos jugadores se han unido al trabajo grupal tras los partidos con sus selecciones
Ryan solo podrá trabajar con el equipo para preparar el partido viernes y sábado
Etta Eyong y Kervin Arriaga se incorporaron este jueves a los entrenamientos con el Levante UD, tras haber jugado con sus respectivas selecciones y podrían estar listos para jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en València. Frente a los madrileños, los 'granotes' tratarán de encadenar dos victorias por primera vez en lo que va de Liga 25/26.
Además, según confirmaron fuentes de la entidad levantinista, Alan Matturro y Diego Pampín, que se recuperan de sendas molestias musculares, pudieron hacer parte del entrenamiento junto al resto de compañeros, y avanzan en el tramo final de su recuperación.
A la espera de Ryan
Finalmente, el portero australiano Mathew Ryan, que jugó la madrugada del miércoles ante Estados Unidos, tiene previsto llegar este jueves a Valencia y, únicamente, podrá preparar el partido del domingo ante el Rayo en los entrenamientos programados para el viernes y el sábado.
- Dimitrievski se pasa de frenada y Macedonia del Norte se complica el Mundial
- Kim Ángel escala en el Olympia 2025 y cumple con creces su objetivo
- El informe de los fichajes del Valencia: Un mercado insuficiente
- Baja en la primera plantilla del Valencia Basket
- Puerta cerrada para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas