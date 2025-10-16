Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENTRENAMIENTO

Etta Eyong y Arriaga, disponibles para jugar contra el Rayo

Los dos jugadores se han unido al trabajo grupal tras los partidos con sus selecciones

Ryan solo podrá trabajar con el equipo para preparar el partido viernes y sábado

Eyong festeja un gol con la camiseta granota

Eyong festeja un gol con la camiseta granota / Levante UD

Marcos Ollés

València

Etta Eyong y Kervin Arriaga se incorporaron este jueves a los entrenamientos con el Levante UD, tras haber jugado con sus respectivas selecciones y podrían estar listos para jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en València. Frente a los madrileños, los 'granotes' tratarán de encadenar dos victorias por primera vez en lo que va de Liga 25/26.

Alan Matturro

Alan Matturro / Levante UD

Además, según confirmaron fuentes de la entidad levantinista, Alan Matturro y Diego Pampín, que se recuperan de sendas molestias musculares, pudieron hacer parte del entrenamiento junto al resto de compañeros, y avanzan en el tramo final de su recuperación.

A la espera de Ryan

Finalmente, el portero australiano Mathew Ryan, que jugó la madrugada del miércoles ante Estados Unidos, tiene previsto llegar este jueves a Valencia y, únicamente, podrá preparar el partido del domingo ante el Rayo en los entrenamientos programados para el viernes y el sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents