¿Qué ha fallado con Lima? Eva Alonso responde

La jugadora del Levante UD, Eva Alonso, compareció este jueves ante los medios de comunicación para hablar sobre toda la actualidad del Levante femenino y sus aspiraciones de cara al próximo encuentro, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, ante el Real Madrid. El partido se disputará el domingo 16:00 en el Alfredo Di Estéfano. Un partido difícil para las jugadoras granotas, que lucharán hasta el final para lograr su primera victoria liguera.

¿Cómo son los días desde la marcha de la entrenadora?

No ha sido el mejor inicio, lo tenemos claro. Siempre que hay cambios es un ciclo nuevo y recogemos todo lo bueno. Tenemos muchas ganas y sabemos que va a ser a base de trabajo. Venimos con más ganas que nunca a entrenar. Todo es positivo y de ahí para arriba.

¿Qué ha fallado con Lima?

Yo creo que es difícil saber si ha sido una cosa porque si no lo hubiésemos resuelto. En este caso ha sido diferente, un conjunto de cosas que no han salido como hubiésemos querido.

Emily Lima en un entrenamiento en Buñol / Levante UD

Punto de inflexión el año pasado contra el Barcelona. ¿Soñar contra el Real Madrid?

Sabemos que es un rival muy difícil, pero lo hicimos el año pasado contra el Barça y porque no lo vamos a hacer este año contra el Real Madrid. No dejamos de soñar.

La llegada del nuevo entrenador

Es un cambio, hay que adaptarse a otra idea. Sabemos cómo hay que trabajar, y no nos va a faltar esa energía de volver a competir lo mejor que podamos.

Las claves para lograr la permanencia

La confianza en nosotras. Es una intuición muy difícil, pero el año pasado fue peor y lo conseguimos. Hay que trasladar la energía a esta temporada. Trabajar todas juntas, y remar todas en la misma dirección.

Dar la sorpresa ante el Real Madrid

La gente ha hecho el click, ha recuperado esta motivación, ha recuperado esas ganas. El cambio nos va a venir bien y vamos a ir para arriba desde aquí. Sabemos que el Real Madrid es un rival complicado, pero bueno, porque no. Al final un partido es un partido, lo que pasa dentro del campo a veces sorprende y es un poco parecido a la situación del Barça, tampoco lo esperábamos contra el máximo rival y lo sacamos el año pasado. Si es este finde mejor, no dejamos de soñar.

¿Cómo gestionáis estar con el descenso acechando?

Hay que ser realistas, miramos la clasificación y nos vemos en rojo. Te agobia hasta cierto punto, pero nuestro objetivo es salir de ahí. Tenemos una plantilla joven, nueva, pero todo eso hay que usarlo a nuestro favor. Gente con ganas de crecer, de seguir trabajando. La unión viene del colectivo, no tenemos dos personas que va a salvar la competición.

¿Cómo te sientes personalmente?

El club depositó la confianza en mí desde el primer momento y la sigue manteniendo en mí. Al final, lo que busca una jugadora es jugar y esa es la máxima felicidad, poder dar todo en el campo. Es responsabilidad, pero de manera también positiva y estoy super agradecida.

Nueva posición

Venía jugando de mediocentro, pero en otros años he jugado de central, no es una posición totalmente nueva para mí. Lo que me hace feliz es jugar, si es de mediocentro me gusta un poco más, pero lo que necesite el equipo, lo que decida el entrenador. Mientras juegue y pueda aportar al equipo.

Volver a jugar en el Ciutat de Valencia

Da mucha fuerza volver a jugar allí y ver que el estadio está lleno. Es un campo super chulo y te hace sacar ese extra de energía de motivación, a nosotras nos gusta mucho jugar allí.

¿Os afecta el rumbo del Levante a corto/medio plazo?

Se escuchan cosa desde fuera, pero desde el vestuario nosotras no comentamos nada porque no nos llega información, no está en nuestro poder. Es más desde arriba, lo que ellos decidan será lo mejor para el club. Nosotras como jugadoras no hemos escuchado nada.